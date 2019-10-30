شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ينتشر مرض الزهايمر عبر المخ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الأشخاص كبار السن يصابون بالزهايمر لأسباب غير معروفة منها الوراثة ومنها النظام الغذائى وقد يكون الإجهاد فى العمل السبب، لكن كيف ينتشر مرض الزهايمر عبر المخ؟

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، وجد الباحثون أنه بروتين يدعى "تاو" ينتشر بسرعة بين الخلايا العصبية ولكنه ليس ضارًا على الفور، حيث يؤدي منع التراكم الأولي للبروتين إلى توقف تطور مرض الزهايمر.

وأشار الباحثون إلى أن السمة المميزة لمرض الزهايمر هي تراكم بروتين تاو في الخلايا العصبية ، مما يؤدي إلى وفاتها، ولكن لم يعرف الخبراء النطاق الزمني لهذه العملية وكيف يمكن أن ينتشر تاو إلى خلايا أخرى.

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ووجد العلماء الأمريكيون فى معرض أبحاثهم، أن بروتين "تاو" ينمو في الخلايا العصبية خلال التجربة على الفئران، وفي غضون أيام ، انتشر "تاو" النشط إلى الخلايا العصبية الأخرى وبدأ يختلس ويتراكم، وعلى الرغم من تراكمه ظلت الخلايا العصبية في صحة جيدة وقادرة على إرسال الرسائل الكهربائية.

وأظهرت هذه النتائج أن تراكم بروتين "تاو" بحد ذاته ليس ضارًا، ولكن العمليات الخلوية التي يعطلها هي التي تقتل الخلايا العصبية، وبالتالي يحدث مرض الزهايمر.