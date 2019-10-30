شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح تأثير المشروبات الحمضية على السمنة وتآكل الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة Clinical Oral Investigation ، أن المشروبات الحمضية المحلاة بالسكر، مثل المشروبات الغازية هي العامل المشترك بين السمنة وتآكل الأسنان بين البالغين.

ووجد علماء من جامعة كينجز كوليدج لندن، أن زيادة الوزن أو السمنة مرتبطة بلا شك بمشكلة تآكل الأسنان بشكل كبير، حيث وجدوا أيضًا أن زيادة استهلاك المشروبات الغازية السكرية قد يكون السبب الرئيسي لتآكل مينا الأسنان والعاج عند المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة.

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يحتل تآكل الأسنان المرتبة الثالثة بين حالات إصابة الأسنان بعد التسوس وأمراض اللثة ، ويعتبر تناول الطعام والشراب الحمضي السبب الرئيسي لها، كما أن المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة لديهم أيضًا عوامل خطر أخرى مثل زيادة احتمال الإصابة بمرض الجزر المعدي المعوي (حرقة المعدة).

وجدت أبحاث سابقة أن تآكل الأسنان يؤثر على ما يصل إلى 30 ٪ من البالغين فى أوروبا، وذلك بسبب تضرر مينا الأسنان من الأحماض الغذائية أو من أحماض المعدة، وقد يؤدي ذلك إلى تغيرات في شكل الأسنان أو ظهورها، ويمكن أن تصبح حساسة عند تناول أو شرب الأطعمة والمشروبات الباردة.

يمكن تجنب التآكل في الأسنان من خلال القيام بتغييرات في عادات تناول الطعام الشراب خاصة الحمضى.