شكرا لقرائتكم خبر عن علاج جديد للسل للدول النامية بتكلفة 1040 دولارا للجرعة الكاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ستجري إتاحة علاج جديد من ثلاثة أدوية لمرض السل في 150 دولة، منها الهند وجنوب إفريقيا بسعر 1040 دولارا للجرعة الكاملة، أي أكثر من ضعف التكلفة المقترحة في السابق من خلال منظمات صحية تقدم علاجات أخرى.

وقالت شركة مكافحة السل التابعة للأمم المتحدة، يوم الاثنين، إن العلاج (بي. بي. إيه. إل) ستحصل عليه الدول المؤهلة عن طريق جلوبال دراج فاسيليتي وهي مورد عالمي لعلاجات السل تأسس في عام 2001 للتفاوض على خفض أسعار العلاج.

وتسبب السل في وفاة 1.5 مليون شخص في 2018، وعلاج (بي. بي. إيه. إل) يتناول عن طريق الفم ويعد بفترة علاج أقصر وأكثر ملاءمة من العلاجات المتاحة الآن التي تستخدم مزيجا من المضادات الحيوية خلال فترة زمنية تصل إلى عامين.

Advertisements

أما المزيج الجديد فيعالج سلالات المرض الأكثر مقاومة للأدوية ويتكون من دواء بريتومانيد الذي أقره مؤخرا تحالف السل بالإضافة إلى دواء لاينزوليد ودواء بداكيلين الذي تنتجه جونسون آند جونسون.

والبريتومانيد الذي سيتوفر بسعر 364 دولارا لفترة علاجية كاملة هو ثالث دواء جديد للسل المقاوم للعقاقير يجاز خلال 40 عاما بعد بداكيلين وديلامانيد.

وتنتقد المنظمات المعنية بالصحة منذ فترة طويلة تكلفة بداكيلين وديلامانيد. وشنت منظمة أطباء بلا حدود حملة مستمرة وعلنية بشأن جونسون آند جونسون بسبب سعر 400 دولار الذي تباع به الجرعة العلاجية الكاملة التي تستمر ستة أشهر من بداكيلين.

وقالت المنظمة إن بداكيلين يمكن إنتاجه وبيعه بربح 25 سنتا يوميا وإن سعر مزيج العلاج الكامل للسل المقاوم للعقاقير يجب ألا يزيد على 500 دولار، لكن شراكة مكافحة السل تقول إن تكلفة علاجات أخرى للسل المقاوم بشدة للعقاقير تتراوح بين ألفين وثمانية آلاف دولار لفترات علاجية تدوم 20 شهرا على الأقل.

وقالت شراكة مكافحة السل إنها ستبدأ في توريد الجرعات باتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن استخدامه.