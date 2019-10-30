وفاة أول امرأة تشغل منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة

توفيت اليابانية ساداكو أوجاتا، (92 عاما) المسؤولة السابقة الكبيرة في الأمم المتحدة والتي كانت المرأة الأولى والوحيدة التي تشغل منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين في المنظمة الدولية. واشتهرت أوجاتا بارتداء خوذة وسترة واقية من الرصاص أثناء جولاتها الميدانية. وقال مسؤولون حكوميون يابانيون إن "أوجاتا توفيت يوم الـ 22 من أكتوبر"، لكنهم أعلنوا وفاتها اليوم الثلاثاء. وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي: "كانت دائما تبدي تعاطفها مع أولئك الذين يعانون". اقرا ايضاً: الأمم المتحدة تشيد بجهود المجلس القومي للنهوض بأوضاع المرأة المصرية وتزامنت ولايتها في المنصب خلال حقيبة تسعينيات القرن الماضي مع أحداث الإبادة الجماعية في رواندا والصراع العرقي في يوغوسلافيا السابقة. Advertisements وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا: "تصدرت الصفوف الأولى في القضايا الإنسانية مثل الفقر واللاجئين والصراعات وأظهرت قيادة متميزة". وأضاف، "نود أن نعبر عن عميق احترامنا وأن نصلي من أجل روحها". من جهته، أشاد فيليبو جراندي المفوض السامي الحالي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة بأوجاتا على عملها. قد يهمك ايضاً: المندوبة الأميركية الجديدة لدى الأمم المتحدة تتسلم مهامها بعد مغادرة نيكي هايلي "الشيوخ" الأميركي يُقرر تعيين كيلي كرافت مندوبة لدى الأمم المتحدة

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