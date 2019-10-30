سيدة في التسعين من عمرها تصبح مليونيرة بفضل "لوحة المطبخ"

تحولت امرأة مسنة في فرنسا إلى مليونيرة، بين عشية وضحاها، بعدما اكتشفت أن قيمة اللوحة المعلقة في المطبخ، تصل إلى ملايين الدولارات، وهو ما ظلت تجهله طيلة عقود.

وبحسب مصادر ، فإن خبراء فنيين عثروا على لوحة "السخرية من المسيح" للفنان الإيطالي تشيمباو، أثناء تقييم سعر الأثاث الموجود في بيت بمدينة سينليس، شمالي العاصمة باريس.

وبيعت اللوحة التي يبلغ مقاسها (20 - 26 سنتميترا)، بـ26 مليون دولار، بعدما ظلت معلقة في المطبخ طيلة سنوات، وقالت السيدة المسنة إنها كانت تعتقد أن القطعة الفنية عادية جدا، وليست على هذا القدر من الأهمية.

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ومن المرتقب أن تتلقى السيدة، وهي في التسعين من عمرها، الجزء الأكبر من المبلغ بعد إتمام عملية البيع في مزاد علني.

وجرى اكتشاف اللوحة التي تعود إلى القرن الثالث عشر، في وقت سابق من العام الجاري، وتم تقدير سعرها الأولي بين 4 و6 ملايين دولار، وهو مستوى قياسي بالنسبة إلى الأعمال الفنية التي تعود لما قبل سنة 1500 للميلاد.

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