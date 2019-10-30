شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. تعب المعدة مش بس نزلة برد ولا أكل ملوث.. اعرف أبرز الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العديد من الأمراض والالتهابات قد تسبب آلاما فى المعدة وقشعريرة، يمكن أن تشمل هذه نزلات البرد والتهاب المعدة والأمعاء والتهابات المسالك البولية والتهاب البروستاتا.

آلام فى المعدة يمكن أن تختلف فى الإحساس قد تؤدى للشعور بالتشنج أو الإحساس بالحرقة، قد يصل الألم أيضًا إلى الظهر أو إلى أجزاء أخرى من الجسم، وفقا لما ذكره موقع" medicalnewstoday".

ألم البطن يمكن أن يختلف أيضا فى المدة والشدة قد يكون الألم إما متقطعًا أو ثابتًا، يمكن أن تظهر الأعراض فجأة أو تسوء بشكل تدريجى.

الأشخاص الذين يعانون من آلام فى المعدة وقشعريرة عادة ما يكون لديهم عدوى بكتيرية أو فيروسية، مثل هذه الالتهابات يمكن أن تسبب التهابا وتهيجا فى الجهاز الهضمى أو المسالك البولية.

الأسباب الشائعة لآلام المعدة والقشعريرة:

1. نزلات البرد

تسبب آلام الجسم والقشعريرة وصداع الرأس والغثيان وآلام المعدة

2. التهاب المعدة والأمعاء الفيروسى

الذى يسميه بعض الأطباء أنفلونزا المعدة، هو الشكل الأكثر شيوعًا

3. عدوى السالمونيلا

عادة ما يصاب الناس بالعدوى نتيجة تناول الطعام أو الماء الملوثين

4. التهاب المسالك البولية

Advertisements

تحدث عندما تصيب البكتيريا أو الميكروبات الأخرى المسالك البولية

الإناث أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المسالك البولية مقارنة بالذكور

5. حصى الكلى

شرب السوائل يمكن أن يساعد حصى الكلى على المرور عبر المسالك البولية

6. التهاب البروستاتا

هو التهاب فى غدة البروستاتا، والتى تقع أسفل المثانة عند الذكور

7. مرض التقبيل

ينتقل بين الناس عن طريق اللعاب، وهو يؤدى للشعور بآلام فى المعدة وقشعريرة

8. الالتهاب الرئوى

هو التهاب فى الرئة يسبب التهاب الحويصلات الهوائية

9. التهاب المرارة

حصى فى المرارة هى السبب الأكثر شيوعا لالتهاب المرارة

10. مرض التهاب الحوض

يحدث عندما تنتشر البكتيريا المنقولة جنسيا، بما فى ذلك الكلاميديا أو السيلان، إلى قناة فالوب أو الرحم أو المبايض