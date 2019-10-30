شكرا لقرائتكم خبر عن لو إيدك بتترعش.. 5 أسباب مفاجئة وراء ارتجاف يديك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تتسبب العديد من العوامل فى ارتجاف يديك بصورة مستمرة أو متقطعة مثل شرب المشروبات التي تحتوى على الكافيين أو بعض الآثار الجانبية للأدوية وغيرها من العوامل.

وذكر موقع " thehealthsite" أنه إذا واجهت مشكلة ارتجاف اليدين بصورة منتظمة يجب عليك استشارة طبيب أعصاب، لأن ارتجاف اليدين يرتبط بأجزاء مختلفة من الدماغ، وهذا يتوقف على الحالة.

فقد يؤدي تلف أي جزء من هذه الأجزاء الثلاثة من الدماغ ( الفص الجبهي والعقد القاعدية وجسم المخ )، إلى ارتجاع اليدين بطريقة لا يمكن السيطرة عليها، فالفص الجبهي هو الجزء من الدماغ الذي يحمل القشرة الحركية، والعقد القاعدية هي مجموعة نواة مسئولة عن عمل المحرك للجسم، وجسم المخ هو العلاقة بين الدماغ والحبل الشوكي.

هناك العديد من الأسباب والظروف التي يمكن أن تسبب الضرر في هذه الأجزاء الثلاثة المختلفة من الدماغ وتؤدي إلى ارتعاش اليدين، فيما يلي 5 أسباب وراء الشرط الذي لم تعرفه.

الإفراط في شرب الكافيين

السبب الأكثر شيوعا لارتجاف اليدين هو شرب الكافيين فيمكن للمستويات العالية من الكافيين في الجسم أن تؤثر على عمل دماغك، مسببة الأرق والقلق، وزيادة معدل ضربات القلب، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يؤثر على عقلك وبالتالى اهتزاز يديك إذا كان هناك خلل في أي جزء من الدماغ.

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فرط نشاط الغدة الدرقية

عندما يكون هناك فرط هرمون الغدة الدرقية، يدفع الجسم إلى زيادة الوزن، مما يسبب ظاهرة ارتجاف اليدين، كما يمكن أيضا أن يرفع دقات قلبك، ويسبب ألم في الصدر ويؤدي إلى فقدان شديد في الوزن.

الآثار الجانبية للدواء

ارتعاش اليدين هو أحد الآثار الجانبية الشائعة لمضادات الاكتئاب وأدوية ضغط الدم وأدوية الربو، لتأثيرها على عمل الجهاز العصبى الذى يتحكم فى أجزاء عديدة من الجسم منها اليدين.

التسمم بالزئبق

وفقًا للمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن التعرض للزئبق يمكن أن يضر بالجهاز العصبي للشخص الذي يسبب ارتجاف اليدين.

انخفاض سكر الدم

انخفاض مستوى السكر في الدم يؤثر على الدماغ، مما تسبب في الهزات في اليدين والقدمين، حيث يتحكم الدماغ في قدرة جسمنا على البقاء مستقرًا.