شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تنقذ حياة الشخص المصاب بالسكتة الدماغية .. فى يومها العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السكتة الدماغية هي واحدة من الأسباب الرئيسية للإعاقة، ولكنها وفقا لموقع " strokecenter" لا تترك الشخص مشلولًا فحسب، بل تغيرحياته أيضًا بأعباء عاطفية، بالنسبة لعائلات المرضى، فإن الدافع الوحيد هوإنقاذ حياة الشخص، ومع ذلك، قد ينسى الجميع كيفية حياة المريض واحتياجاته بعد السكتة الدماغية.

وفى اليوم العالمى لها فأن السكتة الدماغية هي انقطاع مفاجئ في إمدادات الدم في الدماغ حيث تنجم معظم السكتات الدماغية عن انسداد مفاجئ في الشرايين يؤدي إلى الدماغ، وتحدث السكتات الدماغية الأخرى بسبب نزيف في أنسجة المخ عندما تنفجر الأوعية الدموية، لأن السكتة الدماغية تحدث بسرعة وتتطلب علاجًا فوريًا.

السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة، قد يؤدي التدخل السريع إلى زيادة فرصة الشخص للبقاء وتقليل خطر العجز طويل الأجل، إذا كان شخص ما مصابا بجلطة دماغية ، فإن التحرك السريع أمر حيوي، اتصل بالطوارئ على الفور.

الإسعافات الأولية للسكتة الدماغية

بعد الاتصال بالطوارئ اتبع الاتي:

ابق هادئا.

تأكد من أن المنطقة المحيطة آمنة وأنه لا يوجد خطر وشيك، كما هو الحال من المركبات المتحركة.

التحدث مع الشخص، اطلب منهم ذكر اسمه.

إذا كان الفرد غير قادرعلى التحدث، اطلب منه الضغط على يدك ردًا على الأسئلة، إذا لم يستجب الشخص، فمن المحتمل أن يكون فاقدًا للوعي.

اسعافات الشخص الواعى

ضعه بلطف في وضع مريح بحيث يكون جانبه ورأسه وأكتافه مرتفعة قليلاً ومدعومة ببطانة أو قطعة من الملابس.

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تخفيف أي ملابس ضيقة، مثل الياقات أو فتح الأزرار.

إذا كان الجو باردًا استخدم بطانية أو معطفًا لإبقائه دافئًا.

تحقق من أن مجرى الهواء واضح.

إذا كانت هناك أشياء أو مواد مثل القيء في الفم قد تعيق التنفس، فضع الشخص على جانبه في وضع الاسترداد.

طمأنة الشخص.

لا تعطه أي طعام أو سوائل.

إسعافات للشخص الذي فقد الوعي

راقب مجرى الهواء والتنفس من خلال رفع ذقن الشخص وإمالة رأسه للخلف قليلاً.

التحقق من أن الصدر يتحرك بالتنفس.

إذا لم تكن هناك علامات على التنفس، ابدأ الانعاش القلبي الرئوي من خلال الصد على الصدر فقط.