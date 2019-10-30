شكرا لقرائتكم خبر عن الإسبرين ومضادات الالتهاب فعاله فى علاج الاكتئاب.. دراسة جديدة تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة علمية أن العقاقير المضادة للالتهابات أكثر فعالية بنسبة 80 % في القضاء على الاكتئاب ،حيث تبين الأسبرين والإيبوبروفين والعقاقير المخفضة للكوليسترول يقللان من أعراض الاكتئاب عن طريق خفض الالتهاب.

ووفقت لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية" بقيادة جامعة هواتشونج للعلوم والتكنولوجيا في الصين، فإن العوامل المضادة للالتهابات تلعب دورًا مضادًا للاكتئاب خاصة عند المرضى الذين يعانون من اضطراب اكتئابي كبير عن طريق الحد من الالتهاب الذى يصيب جسم الانسان كرد فعل للتوتر وسوء التغذية .

وتضمنت المجموعة البحثية 1600 شخص من الذين يتناولون بشكل أساسي مكملات أوميجا 3 مثل حبوب زيت السمك وأيضًا أدوية أخرى مضادة للالتهابات مثل المنشطات والمضادات الحيوية.

واكد الدراسة أن ما يقرب من ثلث المصابين بالاكتئاب لا يستطيعون الخروج منه حتى مع وجود مجموعة متنوعة من مضادات الاكتئاب، ولكن تبين أن تناول الأدوية المضادة للالتهابات مثل الأسبرين والأيبوبروفين تساعد فى علاج الاكتئاب.

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ما هو الاكتئاب؟

على الرغم من أنه من الطبيعي الشعور بالراحة من وقت لآخر ، فقد يشعر الأشخاص المصابون بالاكتئاب بالتعاسة المستمرة لأسابيع أو شهور متتالية.

يمكن أن يؤثر الاكتئاب على أي شخص في أي عمر وهو أمر شائع إلى حد ما من المحتمل أن يعاني شخص واحد من كل عشرة أشخاص في مرحلة ما من حياتهم، والاكتئاب هو حالة صحية حقيقية لا يمكن للناس تجاهلها أو "التخلص منها".

تختلف الأعراض ولكنها قد تشمل الشعور بالضيق أو اليأس باستمرار ، أو فقدان الاهتمام بالأشياء التي اعتدت أن تستمتع بها، يمكن أن يسبب أيضًا أعراضًا جسدية مثل مشاكل النوم والإرهاق والشهية أو الدافع الجنسي ، وحتى الشعور بالألم الجسدي، في الحالات القصوى يمكن أن يؤدي إلى الأفكار الانتحارية.