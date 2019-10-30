شكرا لقرائتكم خبر عن علاج جديد للسل للدول النامية بتكلفة 1040 دولارا للجرعة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستجرى إتاحة علاج جديد من 3 أدوية لمرض السل فى 150 دولة منها الهند وجنوب أفريقيا بسعر 1040 دولارا للجرعة الكاملة، أى أكثر من ضعف التكلفة المقترحة فى السابق من خلال منظمات صحية تقدم علاجات أخرى.

وقالت شراكة مكافحة السل التابعة للأمم المتحدة أمس إن العلاج (بى.بى.ايه.إل) ستحصل عليه الدول المؤهلة عن طريق جلوبال دراج فاسيليتى وهى مورد عالمى لعلاجات السل تأسس فى عام 2001 للتفاوض على خفض أسعار العلاج.

وتسبب السل فى وفاة 1.5 مليون شخص فى 2018.

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وعلاج (بى.بى.ايه.إل) يُتناول عن طريق الفم ويعد بفترة علاج أقصر وأكثر ملاءمة من العلاجات المتاحة الآن التى تستخدم مزيجا من المضادات الحيوية خلال فترة زمنية تصل إلى عامين.

أما المزيج الجديد فيعالج سلالات المرض الأكثر مقاومة للأدوية ويتكون من دواء بريتومانيد الذى أقره مؤخرا تحالف السل بالإضافة إلى دواء لاينزوليد ودواء بداكيلين الذى تنتجه جونسون أند جونسون.

والبريتومانيد الذى سيتوفر بسعر 364 دولارا للفترة علاجية كاملة هو ثالث دواء جديد للسل المقاوم للعقاقير يجاز خلال 40 عاما بعد بداكيلين وديلامانيد.