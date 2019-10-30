شكرا لقرائتكم خبر عن تناول حبة واحدة من الأفوكادو يساعد على خفض الكولسترول السيئ فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشير بحث جديد إلى أن تناول الأفوكادو واحدًا في اليوم قد يساعد في السيطرة على مستويات "الكوليسترول السيئ" في الجسم.

وجد الباحثون حسبما ذكر موقع " thehealthsite"، أن تناول حبة واحدة من الأفوكادو فى اليوم كان مرتبطًا بظهور مستويات أقل من الكوليسترول السيئ فى الجسم الذى يسبب الكثير من المشكلات المتعلقة بالقلب.

على وجه التحديد، وجدت الدراسة أن الأفوكادو ساعد في تقليل جزيئات الكولسترول السيئ التي تم أكسدتها، حيث تشير الكثير من الأبحاث إلى أن الأكسدة هي أساس حالات مرضية مثل السرطان وأمراض القلب وتصلب الشرايين.

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يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الدهون الصحية والكاروتينات، والتي تعد مهمة لصحة العين بالإضافة إلى مواد مغذية أخرى تساعد فى تحسين الصحة.

جند الباحثون 45 مشاركًا بالغًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة من أجل الدراسة، اتبع جميع المشاركين نظام غذائى لمدة أسبوعين في بداية الدراسة، بعد 5 أسابيع من الاعتماد على نظام الأفوكادو، كان لدى المشاركين مستويات منخفضة بشكل ملحوظ من الكوليسترول المنخفض الكثافة LDL المؤكسد مقارنة بما كانوا عليه قبل بدء الدراسة ، كما كان لديهم أيضا مستويات أعلى من اللوتين، ومضادات الأكسدة.

وأضاف الباحثون أنه نظرًا لأن النظام الغذائي المعتدل الدسم بدون الأفوكادو يحتوي على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة الموجودة في الأفوكادو، فمن المحتمل أن تحتوي الفاكهة على نشاط بيولوجي إضافي ساهم في فوائد نظام الأفوكادو الغذائي.