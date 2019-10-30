احذري الماء لطفلك حديث الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 10:45 صباحاً - الحرصُ على شرب الماء خطوة أساسية وخاصة في أيام اشتداد موجة الحر حالياً، فلا غنى عن الماء سواءً للكبار أو الأطفال، لكن رغم أنه من الطبيعي أن تمنحي رضيعك الماء؛ لترطيبه في تلك الأيام الحارة، إلا أن الخبراء يحذرونكِ من ذلك.

فبحسب دكتور ياسر الباز استشاري الأطفال وحديثي الولادة، فإن إعطاء الرضيع حديث الولادة ماء قد يسبب له مشاكل في الجهاز الهضمي وخاصة الكلي، وذلك لأن أقل كمية من الماء يمكنها أن تؤثر على توازن الماء في جسم صغيرك.

إعطاء الماء للرضيع البالغ عمره 6 أشهر أو أقل:

فإن إعطاء الماء للرضع الأقل من 6 أشهر قد يؤدي إلى إرهاق أو زيادة الحمل على الكلى مما يؤدي إلى حالة خطيرة تُدعى «نقص صوديوم الدم».

مشيراً إلى أن الكلى تكون غير ناضجة عند الرضع الأقل من 6 أشهر، واستهلاكهم الماء قد يُسبب تسمماً وذلك نتيجة عدم التوازن في إحدى مواد الـ«الإلكتروليت» مثل الصوديوم، الأمر الذي قد يؤدي إلى عدة مضاعفات بما في ذلك الوذمة الدماغية، وهي تراكم المياه داخل أو خارج خلايا المخ وفي بعض الحالات ينتهي الأمر بموت الرضيع.

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بالإضافة إلى ذلك، يؤثّر منح الماء للرضيع على قدرته في الحصول على التغذية الكافية؛ لأن بطن الرضيع صغير للغاية، ويمكن أن يمتلئ بالماء مما يُصعّب عليه الحصول على التغذية.

ولذلك، فإن تجنُّب إعطاء الرضيع البالغ عمره 6 أشهر أو أقل للماء مع الاعتماد فقط على الرضاعة الطبيعية أو الأغذية البديلة للحليب فقط فهذا أمر صحي، حيث إن حليب الأم غني بما يحتاجه الرضيع من مغذيات.

وأشار لأهمية إبقاء الرضع أقل من 6 أشهر، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، والحفاظ على رطوبة رضيعك خلال موجة الحر، من خلال الحرص على اختيار الفراش وملابس الرضيع من خامات طبيعية وألوان فاتحة، وتجنُّب أنواع الفراش والمراتب المقاومة للماء؛ لأنها قد تسبب تعرُّق طفلك، بالإضافة إلى تجنب توجيه المروحة مباشرة على الطفل، مع الحرص على تحميم طفلك بماء بارد قبل النوم، فذلك سيساعد في خفض حرارته ويمنحه نوماً هادئاً دون قلق، وإذا لاحظتِ أن طفلك أصبح غاضباً أو يكافح من أجل النوم حتى بعد فترة من وضعه في فراشه، فضعي قطعة قماش رطبة على جبينه لفترة قصيرة فذلك سيُهدّئه.