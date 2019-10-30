رجيم التمر واللبن في ٣ أيام أو أسبوع

لكل من تبحث عن خسارة وزن سريعة ودون مضاعفات أو شعور بالجوع، جئناك بجدول رجيم التمر واللبن الذي يمكنك القيام به لمدة 3 أيام إلى حانب جدول رجيم التمر واللبن لمدة أسبوع لتلحظي نتائج فورية ممتازة.

جدول رجيم التمر واللبن في ٣ أيام

كرري الجدول التالي البسيط لمدة 3 أيام لا أكثر لطرد السموم من الجسم وخسارة الوزن بسرعة:

وجبة الإفطار

تناول 7 تمرات مع كوب من الحليب والزبادي.

وجبة الغداء

تناول 7 تمرات مع كوب من الحليب والزبادي.

وجبة العشاء

تناول 7 تمرات مع كوب من الحليب والزبادي.

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جدول رجيم التمر واللبن في أسبوع

اليوم الأول والثاني



وجبة الإفطار

تناول 7 تمرات مع كوب من الحليب والزبادي.

وجبة الغداء

تناول 7 تمرات مع كوب من الحليب والزبادي.

وجبة العشاء

تناول 7 تمرات مع كوب من الحليب والزبادي.



اليوم الثالث



وجبة الإفطار

تناول 7 حبات من التمر مع كوب من اللبن.

وجبة الغداء

تناول لحم أو دجاج أو سمك مشوي دون أي دهون، مع طبق من السلطة والخضراوات من دون الطماطم.

وجبة العشاء

تناول 7 حبات من التمر مع كوب من اللبن.



اليوم الرابع والخامس



وجبة الإفطار

تناول 7 تمرات مع كوب من الحليب والزبادي.

وجبة الغداء

تناول 7 تمرات مع كوب من الحليب والزبادي.

وجبة العشاء

تناول 7 تمرات مع كوب من الحليب والزبادي.

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اليوم السادس



وجبة الإفطار

تناول 7 حبات من التمر مع كوب من اللبن.

وجبة الغداء

تناول لحم أو دجاج أو سمك مشوي دون أي دهون، مع طبق من السلطة والخضراوات من دون الطماطم.

وجبة العشاء

تناول 7 حبات من التمر مع كوب من اللبن.

اليوم السابع



تناول البروتين من اللحوم والدواجن إضافة إلى السلطات، ويُمنع تناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساءً



ويُنصح عند اعتماد رجيم التمر واللبن المشي يومياً أو ٤ مرات أسبوعياً مدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة إن كنت تعتمدين هذه الحمية لأكثر من 5 أيام. يساعد رجيم التمر واللبن على التخلص من 3 كيلوغرامات من الوزن الزائد خلال 3 أيام أو 5 إلى 6 كيلوغرامات خلال أسبوع؛ لذا يُنصح به إذا كان لديك مناسبة معينة وترغبين في إنقاص الوزن سريعاً.

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