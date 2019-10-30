تخسيس الوزن السريع برجيم الخمس ملاعق طعام

يمكن خسارة الوزن بطرق مختلفة اكثرها فعالية اتباع عادات غذائية وحياتية يومية صحية والقيام بالنشاطات البدني وشرب كمية كافية من الماء. ومن هذه العادات تناول الطعام الخالي من الدسم والدهون الضارة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. كذلك من الممكن استعادة الرشاقة ونحت الجسم بالاعتماد على حميات صحية موقتة منها رجيم الخمس ملاعق طعام الذي يساعد على خسارة الوزن لمدة طويلة في اسبوع واحد فقط.

فوائد رجيم الخمس ملاعق طعام لخسارة الوزن



من اجل خسارة الوزن لا يمكن التخلي عن النظام الغذائي المتوازن وعن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والنوم لعدد ساعات كاف. كذلك ينصح باتباع رجيم الخمس ملاعق الذي يعود على الصحة بالكثير من الفوائد ومن دون اي اعراض جانبية. ومن ابرزها انه يساعد على تصغير حجم المعدة الذي يتسع ويكبر مع مرور الوقت بسبب تناول كمية كبيرة من الطعام. وفي هذه الحالة من الممكن ان تتم خسارة ما يصل الى أربعة كيلوغرامات في 7 ايام فقط.

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قواعد اساسية لنجاح حمية الخمس ملاعق



ابتكر هذا الرجيم عدد من اختصاصيي التغذية الكنديين علماً انه من السهل جداً تطبيقه. وهذه ابرز خصائصه وقواعده.

• خلال كل وجبة يجب تناول كمية تتراوح بين 150 و200غ او ما يعادل 5 ملاعق طعام من الطعام الصحي الخالي من الدسم والسكر.

• ليس من الضروري الامتناع عن تناول بعض انواع الطعام لكن يفضل تجنب السكريات والشوكولا والمشروبات الغازية وشرب القهوة والشاي من دون سكر.

• يجب ان تفصل بين كل وجبة اساسية والوجبة التي تليها مدة لا تقل عن 3 ساعات.



برنامج رجيم الخمس ملاعق



من اجل خسارة الوزن ونحت القوام بالاعتماد على رجيم الخمس ملاعق طعام يجب اتباع هذا البرنامج والالتزام به حرفياً ومن دون اي مخالفة.

الساعة 7 صباحاً. 5 ملاعق طعام من بذور الشوفان.

بعد 30 دقيقة. كوب من الشاي من دون سكر او كوب من القهوة بالحليب او من الكاكاو.

الساعة 10. طبق سلطة تحتوي على انواع مختلفة من الفواكه او كوب لبن زبادي مع الفواكه مثل التوت والفراولة.

الساعة الواحدة. 5 ملاعق طعام من بذور الجاودار أو من بوريه البطاطا او الارز المطهو من دون زيت.

الغداء. 200 غ او 5 ملاعق طعام من السمك او اللحم المشوي منزوع الدسم. ويمكن تناول 3 ملاعق طعام من بذور الجاودار مع قطعتي دجاج متوسطي الحجم.

الساعة 4. 200 غ او 5 ملاعق طعام من اللبن الزبادي الطبيعي، طبق سلطة خيار، طماطم و5 ملاعق طعام من الخس. ويسمح هذا الرجيم ايضاً بتناول قبضة من المكسرات النيئة او الفواكه المجففة. وفي حال الرغبة في التنويع من الممكن استبدال هذه الاصناف بسندويتش جبنة قليلة الدسم.

الساعة 7. 5 ملاعق طعام من بذور الجاودار، 200 غ من السمك، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي. كما يمكن تناول 5 ملاعق طعام من الخضار المطهوة على البخار.

ويمكن اتباع هذا النظام الغذائي لمدة لا تزيد عن 7 ايام وهو يساعد على خسارة ما لا يقل عن 4 كيلوغرامات. وبعد التوقف عن اعتماده من الضروري الالتزام بتناول الطعام الصحي من اجل استعادة حجم البطن الصغير ومنع اتساعه مجدداً. وفي هذه الحالة يمكن خسارة الوزن من دون التعرض للأذى ومن دون اي اعراض جانبية مع الحفاظ على النتيجة لوقت طويل.

