شكرا لقرائتكم خبر عن ايه هى فيتامينات الطاقة وازاى تكتشف نقصها فى جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتناول نظام غذائي متوازن، والحفاظ على مستويات منخفضة من التوتر، والحصول على قسط كاف من النوم كل ليلة، كلها أموريمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات طاقة جيدة، ويمكن أن تقوم الفيتامينات والمكملات الغذائية فى المساعدة على زيادة طاقة الجسم أيضا.

ووفقا لموقع" medicalnewstoday" قد يحتاج الناس إلى دفعة إضافية من الطاقة، يمكن أن يساهم التوتروالقلق في الشعوربالتعب وانخفاض الطاقة.

فيتامينات تمد الجسم بالطاقة:فيتامين د

إرهاق العضلات هوأحد الأعراض الشائعة لدى الأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين (د)، أكثر من 50 ٪ من الناس في جميع أنحاء العالم يعانون من نقص في فيتامين (د)

بعض الأشخاص أكثرعرضة لخطرالنقص عن غيرهم، بما في ذلك كبار السن، أصحاب البشرة الداكنة، الأشخاص الذين لا يتعرضون لمدد كافية لأشعة الشمس ، مرضى السمنة، هناك أيضا علاقة بين الاكتئاب وانخفاض مستويات فيتامين د، وعند تناول مكملات الغذائية وفيتامين د هذا من شأنه مكافحة التعب والتخلص من الاكتئاب والم العضلات.

فيتامين ب

يوجد فيتامين B-12 بشكل رئيسي في المنتجات الحيوانية، فقد يكون النباتيون يعانون من خفض فى هذه الفيتامينات.

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تساعد فيتامينات ب في توليد الطاقة في الخلايا، وجود نقص في فيتامينات ب يمكن أن يسبب التعب .

كبارالسن والنباتيون أكثرعرضة لنقص فيتامين ب 12، يمكن أن يسبب نقص B-12 فقر الدم، مما يجعل الناس يشعرون بانخفاض الطاقة، يأخذ بعض الرياضيين مكملات فيتامين ب 12 لتعزيز أدائهم

الكرياتين

الكرياتين هو حمض أميني يوجد في اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية، مكملات الكرياتين تزيد من مخازن الكرياتين في العضلات ويمكن أن تساعد في تحسين الأداء أثناء التمرين، المساعدة في منع الإصابات الناجمة عن الرياضة، الحد من خطر الأمراض المرتبطة بالحرارة ، مثل الجفاف، عند ممارسة الرياضة

الحديد

يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى نقص الطاقة والتعب، الأشخاص الذين لديهم خطرالإصابة بنقص الحديد أعلى السيدات وقت الدورة الشهرية، الحامل والمرضعات، النباتيين، ممارسة الرياضة بشكل مكثف، التبرع بالدم بانتظام .

تناول الأطعمة الغنية بالحديد مع فيتامين (سي) يمكن أن يزيد من الامتصاص، لذلك يجب التأكد من استهلاك ما يكفي من الفواكه والخضروات، وخاصة الفواكه الحمضية والخضروات الورقية.