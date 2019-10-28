شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر شكل بصيلة الشعر على نوعه ومعدل نموه شهريا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينمو شعر الانسان بمعدل 0.5 و 1.7 سم شهريًا وهناك الكثير من العوامل المختلفة التي تؤثر على سرعة نمو الشعر مثل الصحة العامة والعمر والعوامل الوراثية والحمل وغيرها من العوامل، وفقا لما ذكره موقع" medicalnewstoday".

قد يجد الذكور أن شعرهم ينمو بشكل أسرع من شعر الإناث، وتشمل الأشياء الأخرى التي تؤثر على سرعة نمو الشعر الوراثة والعمر والصحة والحمل.

النخاع العظمي ، وهو المادة الناعمة الموجودة داخل العظام هو الجزء الوحيد من الجسم الذي ينمو بشكل أسرع من الشعر، الشفاه وراحة اليدين وباطن القدمين هي الأجزاء الوحيدة من الجسم التي لا ينمو عليها الشعر، والغرض الرئيسي من الشعر هو حماية الجسم والحفاظ عليه دافئًا.

كيف ينمو الشعر والعوامل المختلفة التي تؤثر على سرعة نموه:

مراحل نمو الشعر

لدى الشخص حوالي 100ألف بصيلة شعر على فروة رأسه، يولد الناس مع حوالي 5 ملايين بصيلات الشعر، هذه هي جيوب صغيرة في الجلد ينمو الشعر منه، حوالي 100ألف من هذه البصيلات توجد على فروة الرأس.

الأشخاص ذو بصيلات بيضاوية الشكل يكون لديهم شعر مجعد للغاية، في حين أن بصيلات الشعر المستديرة لها شعر مستقيم.

مراحل نمو الشعر هي كما يلي:

تحتوي كل جريب على جذر شعر ، مصنوع من خلايا البروتين.

بينما يدور الدم حول الجسم ، فإنه ينقل الأكسجين والمواد المغذية إلى خلايا البروتين ، والتي تحتاج إلى التكاثر.

عندما تتكاثر خلايا البروتين ، فإنها تبني الشعر ، الذي يدفع لأعلى عبر الجلد.

عندما ينمو الشعر من الجلد ، يمر عبر غدة زيتية، هذا يشحم الشعر بالزيت الذي يحتاجه للبقاء ناعمًا ولامعًا.

في الوقت الذي يكون فيه الشعر طويلاً بما يكفي ليخرج من الجلد ، يكون قد مات. عندما ينمو شعر جديد تحته ، يدفع الشعر الميت إلى خارج الجلد.

ليست كل بصيلات الشعر تعمل في نفس الوقت، سوف ينمو الشعر لبضع سنوات قبل أن يصبح غير نشط لفترة، هذا الجزء غير النشط من دورة نمو الشعر يسمى التيلوجن، يفقد الإنسان حوالي 50 إلى 100 شعره من الجسم كل يوم كجزء من دورة نمو الشعر الطبيعية.

العوامل التي تؤثر على نمو الشعر:

علم الوراثة : تملي جينات الشخص سرعة نمو شعره.

الجنس : ينمو شعر الذكور بشكل أسرع من شعر الإناث.

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العمر : ينمو الشعر بشكل أسرع بين سن 15 و 30 عامًا ، قبل التباطؤ، حيث توقف بعض البصيلات عن العمل مع تقدم العمر، هذا هو السبب في حصول بعض الناس على شعر أرق أو الصلع.

التغذية : التغذية الجيدة ضرورية لنمو وصيانة شعر صحي.

تشمل الأطعمة التي يمكن أن تعزز الشعر الصحي:

الأسماك : تحتوي الأسماك على أحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية والبروتين وفيتامين ب 12 والحديد ، وكلها تمنع فروة الرأس الجافة وتوقف الشعر من أن تبدو باهتة اللون.

الخضروات الخضراء الداكنة : تحتوي على مستويات عالية من فيتامين (أ) و (ج) ، مما يساعد في الحفاظ على الشعر بحالة جيدة.

البقوليات : مليئة بالبروتين الذي يعزز نمو الشعر ويساعد على منع الشعر الضعيف والهش.

البيوتين : يمكن أن يؤدي نقص البيوتين إلى هشاشة الشعر أو تساقط الشعر ،تحتوي الحبوب الكاملة والكبد وصفار البيض ودقيق الصويا والخميرة على البيوتين .

المكسرات : هذه مصدر جيد للسيلينيوم ، وهو أمر مهم لفروة الرأس الصحية،تحتوي بعض المكسرات أيضًا على حمض ألفا لينوليك والزنك، هذه تساعد على منع تقصفه.

منتجات الألبان قليلة الدسم : هذه مصادر جيدة للكالسيوم ، وهو عنصر رئيسي آخر في نمو الشعر.

تشمل العوامل التي يمكن أن تبطئ معدل نمو الشعر:

الحمية الغذائية القاسية.

اضطرابات الأكل، مثل فقدان الشهية أو الشره المرضي.

ضغط عصبى.

التدخين.

نقص الفيتامينات.