شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات فقط.. التمارين الرياضية تحميك من الكسور مع التقدم فى السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة كبيرة إلى أن النساء كبار السن اللائي يمارسن تمرينات خفيفة مثل المشي اليومي قد يخفضن خطر تعرضهن لكسر في الفخذ، حسبما ذكر الموقع الطبى الامريكى "HealthDayNews".

وكل عام ، يتم إدخال أكثر من 300 ألف شخص في الولايات المتحدة تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا أو أكبر في المستشفى بسبب كسر في الفخذ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 'CDC".

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات 77 ألف امرأة أمريكية من كبار السن، وأنواع التمرينات المرتبطة بخطر كسر مفصل الفخذ وغيرها.

ووجد الباحثون ، في المتوسط ، أن النساء اللائي يمارسن الرياضة بانتظام بأي كثافة - من المشي إلى العمل إلى الركض - كانت أقل عرضة لكسر الورك على مدى 14 عامًا ، مقارنة بالنساء غير الناشطات.

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وقال قائد الدراسة الدكتور "مايكل لاموند" من جامعة نيويورك: "كل ذلك يشير إلى أن النشاط الخفيف يكفي للحد من خطر هذه الإصابات الخطيرة".

وتابع "لاموند": "كنا سعداء لرؤية علاقة قوية بين المشي وانخفاض خطر الاصابة بكسور الفخذ

وقال الدكتور "ريتشارد بوكمان" ، رئيس وحدة الغدد الصماء في مستشفى الجراحة الخاصة في مدينة نيويورك: "اخرج وامشي لتعزيز صحة عظامك".

وأضاف الباحثون أن الأنشطة ذات التأثير المنخفض لها تأثير كبير على كثافة العظام، حيث تعزز قوة العضلات في الجزء السفلي من الجسم ، والتوازن وخفة الحركة".