شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. أشياء فى المنزل لمسها يصيبك بنزلات البرد أبرزها فرشاة الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتراكم البكتيريا والفيروسات على أسطح بعض الأشياء التي نقوم باستخدامها يوميا، وهذا الأمر يتسبب في زيادة فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا الشديدة، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على هذه الأشياء لتجنب التعرض للإصابة بأي مشاكل صحية وذلك وفقا لموقع "healthline".

صنبور الماء أو باللغة العامية "حنفية الماء"، نعم فيتم التعامل معها ولمسها لتنظيف اليدين التي تمتلاء بالبكتريا والفيروسات، وخاصة إذا كان هذا الشخص يعاني من نزلة برد شديدة، ولذا عليك تنظيفها يوميا بالماء والصابون والمعقم للتخلص من البكتريا التي تتراكم عليها.



حنفية الماء من اسباب تراكم الجراثيم

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كما أوضح التقرير المنشور أن فرشاة الأسنان تتراكم عليها البكتريا والجراثيم بطريقة كبيرة، فعدم تنظيفها جيدا يتسبب في زيادة فرص الإصابة بنزلات البرد الشديد، ولذا عليك نقعها بالماء الساخن يوميا بعد استخدامها، وخاصة إذا كنت تعاني من نزلات البرد.



فرشاه الاسنان من اسباب تراكم الجراثيم

هل تعلم أن ألعاب أطفالك تعد مركز قوي للبكتريا والفيروسات والجراثيم، نعم فتعرضها للهواء الملوث يزيد من فرص إصابة أطفالك بنزلات البرد الشديدة، ولذا عليك تنظيفها بشكل دائم، بالماء والصابون يوميا قبل النوم وتركها حتي تجف ثم يقوم الطفل باللعب بها مرة أخرى.

هل تعلم أن "الريموت " وأسطح الموبيل تعد من أبرز الأسطح التي تتراكم عليها البكتريا وجراثيم، فلمسمها واستخدامها بشكل مباشر يعد من الأمور التي تتسبب في زيادة فرص الإصابة بنزلات البرد، ولذا عليك تنظيفها بالمناديل المبللة يوميا للتخلص من الفيروسات والجراثيم.