دواء لمرض الكلى المزمن يمنع الإصابة بـ"الهربس"

توصل باحثون من معهد برلين لبيولوجيا الأنظمة الطبية بألمانيا، إلى أن عقارا تم اختباره حاليًا لمرضى الفشل الكلوي المزمن، يمكن أن يحول دون الإصابة بعدوى "الهربس" عن طريق تنشيط ما يعرف بعامل النسخ "NRF2".

وعامل النسخ "NRF2" عبارة عن بروتين ينظم عملية التعبير عن مضادات الأكسدة، ويستهدف دواء "بردوكسولون ميثيل" المستخدم لعلاج مرض الكلى المزمن تحفيز مسار هذا العامل.

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ووفق الدراسة التي نُشرت في العدد الأخير من دورية "نيتشر كومينيكيشن"، فإن تحفيز مسار هذا العامل يمكن أن يؤدي إلى إبطاء تقدم الإصابة، وهي النتيجة التي توصلوا لها في رؤيتهم الجديدة لمقاومة المرض، والتي اعتمدت على معرفة ما الذي قد يشجع العدوى أو يبطئها.

وقال تقرير نشره موقع معهد برلين لبيولوجيا الأنظمة الطبية في 25 أكتوبر/تشرين الأول إن الفريق البحثي توصل لهذه النتيجة بعد أن حققوا في حوالي 12000 خلية جلد بشري مصابة بفيروس الهربس "HSV-1".

وقاموا بتطوير خوارزميات تسمح لهم بمعرفة ما الذي قد يشجع العدوى أو يبطئها، ليصلوا إلى الدور الذي يلعبه عامل النسخ "NRF2".