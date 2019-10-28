شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يلجأ أطباء العيون لطريقة توسعة وتمدد العين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستخدم الأطباء في بعض الأحيان قطرات تمدد العين عن قصد وإبقائه في حالة متوسعة، فالقيام بذلك يتيح للطبيب أن يرى في الجزء الخلفي من عين الشخص، وهو أمر مفيد لتشخيص بعض حالات العين.

يستغرق تمدد العين بعض الوقت، وستحتاج معظم قطرات العين إلى 30 دقيقة لتوسيع العينين بشكل كامل، يستمر تمدد العين بشكل عام ما بين 4 و 24 ساعة، وفقا لما ذكره موقع " healthline".فحص العين الموسع هو فحص طبي يتحقق من أمراض العين وأعراضها في مراحلها المبكرة، قبل بدء اختبار تمدد العين، بعد وضع قطرات التوسعة تمدد العين يصبح ساري المفعول في غضون 20-30 دقيقة. ومع ذلك، فإن الأشخاص ذوي العيون الزرقاء أو الخضراء سوف يعانون من التمدد بشكل أسرع من الأشخاص ذوي العيون البنية

الآثار الجانبية المحتملة للقطرات تمدد العين وكيفية إدارتها. اختبارات طبيه باستخدام طريقة تمدد العين هى:

اختبار حساسية العين للضوء.

اختبار وظيفة عضلات العين: يطلب الطبيب من الشخص اتباع جسم متحرك بأعينه، تتيح هذه الحركة للطبيب التحقق من مشاكل العضلات المحيطة بالعيون.

اختبار حدة البصر: يطلب الطبيب من الشخص قراءة الرسائل عن قرب وعلى مسافة قريبة، تشير النتائج إلى مدى وضوح رؤية الشخص.

اختبار المجال البصري: يظل الشخص ينظر بعين الاعتبار أثناء الإبلاغ عن مدى إمكانية رؤية الأشياء في محيطه، يقيم هذا الاختبار الرؤية المحيطية للشخص.

اختبار قياس التوتر: تنفث آلة خاصة بسرعة كمية صغيرة من الهواء في العين، هذه التقنية تقيس الضغط داخل العين.

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كم من الوقت تمدد العين؟

في حين أن فحص العين الموسع قد يكون سريعًا إلى حد ما ، إلا أن الامتداد نفسه مستمر خلال هذا الوقت، قد يتعرض الشخص للآثار التالية من تمدد العين:

عدم وضوح الرؤية.

حساسية للأضواء الساطعة، مثل أشعة الشمس.

صعوبة في التركيز على الأشياء القريبة .

مدة تمدد العين يمكن أن تختلف على نطاق واسع وفقًا للرابطة الأمريكية لطب وجراحة العيون للأطفال ، يستمر متوسط ​​التمدد من 4 إلى 24 ساعة، ومع ذلك، هناك عدة عوامل مختلفة تؤثر على مدة بقاء العينين متوسعة وتشمل هذه:

لون العين: يميل الأشخاص ذوو العيون الفاتحة إلى تجربة تأثيرات تمدد العين لفترة أطول من لون العيون الداكنة.

العمر: الأطفال الأصغر سنا يميلون إلى وجود آلية تركيز قوية جدا في العين، لذلك فهي تتطلب أدوية أقوى لتوسيع العين، نتيجة لذلك، قد تبقى عيون الطفل متوسعة لمدة 24 ساعة أو أكثر.