شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو إعوجاج العمود الفقري وماهى أنواعه وطرق علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم شديد يتعرض له العديد من الأشخاص في الظهر، وهذا الألم قد يتسبب في عدم القدرة علي الحركة أو المشي بشكل طبيعي، وتوضح الآشعات إن المريض يعاني من اعوجاج في العمود الفقري، فما هي أعراض المرض وكيف يمكن علاجه، خلال هذا التقريرسنتعرف أكثر عن المرض، وذلك وفقا لموقع "webmed".

ويتعرض بعض الأشخاص للإصابة باعوجاج العمود الفقري عندما يظهر المريض وبه تقوس شديد في الظهر ويكون غير قادر علي الحركة بشكل طبيعي، ويصاحب هذا الانحناء ألم شديد في الرقبة وأسفل الظهر وعدم القدرة علي المشي بطريقة طبيعية.

وهناك نوعان من اعوجاج العمود الفقري وهما:

-اعوجاج العمود الفقري المعتدل ويصبح خلالها الظهر مرنا وقابل للحركة بشكل طبيعي.

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-اعوجاج العمود الفقري الحاد، وفي هذه الحالة يكون الظهرأكثر صلابة وغيرقادرعلي الحركة بشكل طبيعي.

هناك العديد من الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة باعوجاج العمود الفقري، ومنها زيادة الوزن، التعرض لحادث مفاجئ أدي لتعرض العمود الفقري للخبط، كما أن الجلوس أوالوقوف لفترات طويلة يعد من أبرز الأسباب، وأيضا ارتداء الكعب العالي فترات طويلة، وضعف عضلات الظهر، هذه من أبرز الأسباب المؤدية للتعرض للإصابة باعوجاج العمود الفقري.

ويتعمد علاج اعوجاج العمود الفقري علي تناول الأدوية المسكنة بالإضافة إلي القيام باتباع حميات غذائية للتخلص من الوزن الزائد، مع ممارسة بعض التمارين الرياضية التي تعمل علي تقوية عضلات الظهر، وفي بعض الأحيان يضطر الطبيب لخضوع المريض لعملية جراحية للتخلص من هذه المشكلة.