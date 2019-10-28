استشاري الطاقة الحيوية تؤكد أن "المرجان" من أهم الأحجار للتخلص من الطاقة السلبية

أكدت استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والأحجار الكريمة جراند ماستر لبنى أحمد أنه لا يمكن لأحد أن ينكر تأثير الأحجار الكريمة على النفس البشرية، فلكل حجر خصائصه التي يتميز بها عن غيره من الأحجار.

وأوضحت استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والأحجار الكريمة جراند ماستر لبنى أحمد، أن حجر "المرجان" من أقوى الأحجار أمتصاصًا للطاقة السلبية ومن طاقات الحسد والحقد والسحر وغيرها.

وأشارت إلي أن المرجان يتميز بأنه نبات موطنه هو البحار عبر آلاف السنين فتحول إلي حجر وهذا يعني أنه به طاقة الحجر وطاقة النبات ومليئ بطاقة البحر، وطاقة البحر معروفة بأنها من أقوى الطاقات المريحة للأعصاب ومن أقوى الطاقات الطاردة لأي سحر.

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وأضافت "أنا أفضل ارتداء الحجر المقطع عشوائيا لأنه يعطي قوة أكبر بوجود النتوءات به والحفر فيبدو الحجر طبيعيا دون تدخل يد بشريه في تشكيله، ويمتص جميع الطاقات السلبية الموجودة في المكان وخاصة طاقات السحر والمذكوره في القرآن الكريم ، فهو يعتبر مثل الحصن".

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أما بالنسبة للون المرجان "الأحمر" فهو مفيد لمن يريد قوة ذهنية وجسدية، ولكن هناك بعض الأشخاص ممنوع عليهم اللون الأحمر وهم مرضى الضغط العالي ومرضى السكر العالي، أو مريض الغدة، ومريض السرطان.

وهؤلاء الأشخاص أو المرضى الممنوع عليهم اللون الأحمر هناك أنواع آخرى من المرجان بألوان آخرى مثل اللون السكري واللون الأبيض أو المائل للبني، فليس شرط أن يكون لون حجر المرجان لون أحمر فهناك أجزاء آخرى منه بألوان مختلفة.

ويمكن ارتداء المرجان ذا اللون السكري أو الأبيض أو المائل للبني كقلادة للسيدات أو وضعه كقطع ديكورية على المكتب أو في المنزل.

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