شكرا لقرائتكم خبر عن الأم التي تعاني من السهر مع أطفالها.. إليك حلول سريعة لإنقاص وزنك مع الدكتورة دعاء سهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأم في مرحلة معينة من عمر أطفالها تعاني معهم في قلة ساعات نومهم، أو قلب مواعيد النوم، فهي تنام في الصباح وتظل طوال الليل سهرانه في رعاية أطفالها، تلك الأم تعاني من مشكلة الجوع ليلاً والذي يؤدي إلي السمنة وزيادة الوزن.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، توضح في التقرير التالي كيف تستطيع الأم انقاص وزنها مع قلة ساعات نومها، والتغلب على شعورها بالجوع ليلاً.

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ ”الخليج 365” هناك كثيرون ساعات النوم لديهم غير منضبطة، فيستيقظون وقت النوم وينامون وقت الصباح، من ضمنهم الأم التي تسهر في رعاية أطفالها في الليل، فمعظم الأطفال من عمر 3 شهور فأكثر لا ينامون وقت الليل مما تضطرها للسهر بجانبهم.



أسباب تؤدي إلي زيادة وزن الأم التي تسهر لرعاية أطفالها

وأكدت الدكتورة دعاء سهيل إن عدم حصول الإنسان على عدد كاف من ساعات النوم الطبيعية 8 ساعات يجعله في حالة من التوتر والقلق والعصبية الدائمة مما يخفض من هرمون السيروتونين، وهو هرمون السعادة، وعندما ينخفض ذلك الهرمون يرتفع هرمون أخر وهو هرمون اللبتين المسئول عن الجوع، وأحيانا يختلط الشعور بالجوع والشعور بالملل وكلاهما يجعل الأم تقبل على تناول الطعام.

واستطردت حديثها قائلة "احرص دائما أن أتعرف على الظروف المحيطة بالمريض حتى البسيطة منها حتى يتسنى لي وصف العلاج المناسب له، وفي حالة التعرف على الحالة التي تعاني منها تلك السيدة لا يمكن أن أخبرها بأنها مصابة بالتوتر والقلق والعصبية وإن كل هذه الأشياء تؤدي إلي زيادة وزنها، ولكني أقوم برفع معنوياتها وأطمئنها بانني قادرة على قمع شهيتها بواسطة "كورس التخسيس" التي تتناوله في مواعيد مختلفة عن المواعيد الطبيعية التي يتناولها الإنسان العادي.



طرق لإنقاص وزن الأم التي تسهر لرعاية أطفالها

وأوصي أي أم تعاني من تلك المشكلة بتناول كورس التخسيس المكون من ألياف الكوجاك والسيليم والجرسينيا القادرة على قمع الشهية، والفكرة كلها هي تأخير موعد تناول الجرعة من تلك الألياف إلي الساعة 4 عصراً حتى تقمع شهيتها حتى 6 صباحاً وبالتالي أنجح في تقليل الشهية في هذا الوقت من الليل الذي يقل به نسبة الحرق تماماً.

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وشددت الدكتورة دعاء سهيل ان تكون تلك الأم قد أنتهت من فترة الرضاعة الطبيعية تماماً حتى تستطيع أن تتناول كورس التخسيس لتجنب تأثيره على الطفل عند الرضاعة، لأن هذا الكورس يقمع الشهية تماماً، فإذا تناولته في فترة الرضاعة سيؤثر بالتبعية على طفلها الرضيع وسيشعر هو الآخر بعدم الرغبة في تناول الطعام، مؤكدة إن كورس التخسيس الذي تقدمه يتكون من مواد طبيعية وآمنة تماما ومصرح بها من وزارة الصحة.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل عبر "فيس بوك":

الدكتورة دعاء سهيل

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