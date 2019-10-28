شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك .. اعرف أهمية تحليل فيتامين د والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيتامين د من أهم الفيتامينات الرئيسية فى الجسم، ويتم الحصول عليه بشكل أساسي من آشعة الشمس، و من خلال سلسلة "اطمن على نفسك"، نتعرف على أهمية تحليل فيتامين د، وفقاً لموقع "Medlineplus".



فيتامين د

ما هو تحليل فيتامين د؟

فيتامين د هو عنصر غذائي ضروري لصحة العظام والأسنان، وهناك نوعان من فيتامين (د) مهمان للتغذية: فيتامين د 2 وفيتامين د 3.

ويأتي فيتامين D2 أساساً من الأطعمة المدعمة مثل حبوب الإفطار والحليب ومنتجات الألبان الأخرى.

يتكون فيتامين D3 من جسمك عندما تتعرض لأشعة الشمس، ويوجد أيضًا في بعض الأطعمة، بما في ذلك البيض والأسماك الدهنية، مثل سمك السلمون والتونة والماكريل.

في مجرى الدم، يتم تغيير فيتامين D2 وفيتامين D3 إلى شكل من أشكال فيتامين D يسمى 25 هيدروكسي فيتامين D ، المعروف أيضًا باسم 25 (OH) D..

ويقيس اختبار دم فيتامين (د) مستوى 25 (OH) D في دمك، حيث يمكن أن تشير المستويات غيرالطبيعية لفيتامين (د) إلى اضطرابات العظام أو مشاكل التغذية أو تلف الأعضاء أو غيرها من الحالات الطبية.



فيتامين د

أهمية تحليل فيتامين د

يستخدم اختبار فيتامين (د) للكشف عن اضطرابات العظام أو مراقبتها، كما أنه يستخدم أحيانًا لفحص مستويات فيتامين (د) لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل الربو والصدفية وبعض أمراض المناعة الذاتية.

وقد يطلب الطبيب اختبارفيتامين (د) إذا كنت تعاني من أعراض نقص فيتامين (د)، وتشمل هذه الأعراض:

- ضعف العظام ولينها.

-تشوه العظام (عند الأطفال).

-الكسور.

وقد يطلب الطبيب الاختبار إذا كنت معرضًا لخطر أكبر بسبب نقص فيتامين (د)، وتشمل عوامل الخطر:

-ترقق العظام أو غيرها من اضطرابات العظام.

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- إجراء جراحة سابقة لتغيير شرايين المعدة.

-تقدم العمر، حيث أن نقص فيتامين (د) هو أكثر شيوعا في كبار السن.

-البدانة.

-قلة التعرض لأشعة الشمس.

-وجود بشرة داكنة.

-صعوبة امتصاص الدهون في نظامك الغذائي.

- قد يكون الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية أكثرعرضة إذا لم يتناولوا مكملات فيتامين (د).

ماذا تعني نتائج تحليل فيتامين د؟

إذا أظهرت نتائجك نقصًا في فيتامين (د)، فقد يعني ذلك أنك:

-عدم الحصول على ما يكفي من التعرض لأشعة الشمس.

-عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين (د) في نظامك الغذائي.

-تواجه مشكلة في امتصاص فيتامين (د) في طعامك.

-قد يشير إلى أمراض الكلى أو الكبد.

إذا أظهرت نتائجك أن لديك كمية زائدة من فيتامين (د) أكثر من اللازم، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب تناول الكثير من حبوب الفيتامينات أو مكملات أخرى.

ستحتاج إلى التوقف عن تناول هذه المكملات لتقليل مستويات فيتامين د، حيث أن الكثير من فيتامين (د) يمكن أن يسبب أضرارا للأعضاء والأوعية الدموية.