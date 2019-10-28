شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد مذهلة لا تعرفها لشرب مياه البامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

البامية من الخضراوات الهامة فى النظام الغذائى منذ قرون وتحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية الهامة.

وفى ذها السياق، قدم الموقع الطبى الأمريكى "OrganicFacts"، فوائد مذهلة لتناول مياه البامية، وتشمل:

من بين الأسباب المختلفة التي تجعلك تتناول هذا المشروب البسيط ، هو قدرته على مكافحة مرض السكري، حيث أظهرت دراسة سابقة نشرت في مجلة الصيدلة والعلوم الحيوية، أن قشر وبذور نبات البامية لها خصائص يمكن أن تساعد في إدارة مرض السكري، ووجود محلول مملوء بالبامية ساعد في خفض مستويات السكر في الدم لدى الفئران المصابة بالسكري.



فوائد مياه البامية

وفي حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم مدى فعالية ذلك بالنسبة للإنسان ، لا يوجد أي ضرر في محاولة تجريبه بالفعل.

وأكد الباحثون أن البامية لها قوامها لطيف وطعمها جيد وهى من النباتات المغذية الغنية بالكربوهيدرات والمغنيسيوم والدهون والبروتين والألياف والفولات والفيتامينات A و C.

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كيفية عمل وصفة مياه البامية- المكونات

4-5 قرون من البامية متوسطة الحجم

1 كوب ماء

ملح (اختياري)

فلفل

- التعليمات

خذ 4-5 قرون متوسطة الحجم وغسلها جيدًا، وقطع طرفي القرون ، وشطرها إلى نصفين.

والآن ، خذ كوبًا مملوءًا بالماء واغمر القرون فيه، ويجب الحفاظ على القرون غارقة في الماء لمدة 8 ساعات، ويمكنك أيضًا الاحتفاظ به في الماء لمدة 24 ساعة إذا كنت تفضل ذلك.

وفي صباح اليوم التالي، يتم صب الماء فقط في كوب لتناول المشروب الغني بالمغذيات، ويمكن أيضًا وضع توابل مثل الملح والفلفل.