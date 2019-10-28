ماذا يحدث للأم في شهرها الخامس؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 أكتوبر 2019 04:40 مساءً - تتملكك الرغبة في الحركة والعمل، سترتفع درجة حرارة جسمك الداخلية ويزداد إفراز جسمك للعرق...لكنه تعرق يُخلصك من الرواسب التي يفرزها جسمك وجسم طفلك، وستتنفسين بسرعة أكبر...لأن أعضاءك أكثر نشاطاً... وعليك البدء بتمارين التنفس... وتغيرات أخرى يوضحها بهاء حماد استشاري أمراض النساء والولادة. الشهر الخامس من الحمل: تشعرين بأنك في أحسن أحوالك، فقد مضى عهد الغثيان وتعب الأشهر الأولى، بطنك لم يصبح ثقيلاً ومزعجاً، تشعرين بأنك نشيطة وتتملكك رغبة في الحركة والعمل، استقر وضع طفلك ولم تعودي تخشين التعرض للإجهاض.

ارتفاع الحرارة مزعج في الصيف...حاولي إمضاءه في مناخ معتدل، وإذا كانت فترة حملك في الشتاء...فلا تبالغي في ارتداء الملابس السميكة... والبسي طبقات من الملابس الخفيفة لتنزعيها تدريجياً عند الحاجة. أعضاؤك أكثر نشاطاً...لذا تلهثين بسرعة، وتتعبين أكثر عند بذل أي جهد... وقد يسبب لك هذا بعض الاضطراب في الرؤية...ابدئي بتمارين التنفس، فستفيدك أثناء الحمل ولا سيما عند الولادة، وبادري إلى فحص البول عند ظهور عوارض زكام أو تسمم غذائي. استعادة الشهية؛ فأنت تحرقين يومياً سعرات حرارية إضافية لحاجاتك الشخصية، لذا عليك تناول الطعام وفقاً لإحساسك بالجوع...من دون نهم أو شراهة، وللانضباط...راقبي وزنك كل يومين. لمعالجة ثقل الساقين والدوالي...ارفعي ساقيك كلما سنحت لك الفرصة كي لا يركد الدم في الشرايين ويمددها أكثر فأكثر، وحاولي أن تنامي ليلاً وساقاك مرفوعتان، كما ينصح بالنوم على الجنب الأيسر لتخفيف ضغط الرحم على الشرايين.

كمية الدم ستزداد مما يسبب لك نزيفاً خفيفاً من الأنف واللثة، أو تنميلاً في الأطراف، ثقلاً في الساقين، دوالي، بواسير، مع ظهور شبكة من الخطوط الصغيرة الحمراء على الوجه والكتفين والذراعين والصدر. Advertisements راقبي عمل كليتيك؛ حيث يكبر حجمهما ويزداد نشاطهما بغية التخلص من السموم الجارية في دمك، لذا عليك بالإكثار من شرب السوائل لمساعدتها على التخلص من الرواسب ولتجنب الالتهابات البولية... وتسمم الدم الحملي.

وراقبي أيضاً بولك باستمرار...لاكتشاف أي خلل في عمل الكليتين، مع التأكد من غياب الزلال والسكر في البول شهرياً خلال الأشهر الست الأولى، ثم كل 15 يوماً في الشهرين السابع والثامن. عمر الحمل: الأسبوع الثامن عشر : غدتك الدرقية ناشطة جداً، مما يؤدى إلى ارتفاع حرارة الجسم، يحدث تعرق واحمرار للجلد، لا بد من حسن اختيار مكان قضاء العطلة من حيث الحرارة واللقاحات ووسائل النقل، لا بد من إجراء فحوص؛ صورة صوتية للجنين في حال وجود مرض وراثي خطير في العائلة. الأسبوع التاسع عشر: تلهثين بسرعة، تتعبين عند بذل أي مجهود، تشعرين ببعض الدوخة، ابدئي بتمارين التنفس؛ بحيث تعادل مدة الشهيق مدة الزفير، وتمرني على حبس النفس بضع عشرات من الثواني، في أواخر الحمل يجب أن تتمكني من حبسه 60 ثانية تقريباً. الأسبوع العشرون: تحرقين من 500 - 600 سعرة حرارية إضافية، راقبي شهيتك وابدئي بتمرين العجان وآخر لعضلات البطن، وعليك بإخبار طبيبك على الفور في حال ظهور زلال في البول، وتورم في اليدين والقدمين. الأسبوع الحادي والعشرون: ازدياد كمية دمك بشكل بارز، يبلغ حجم رحمك حجم شمامة صغيرة بطول 20 سم، يحدث اضطراب في الدورة الدموية؛ نزيف خفيف من الأنف واللثة، تنميل في الأطراف، ساقان ثقيلتان، دوالي وبواسير.

الأسبوع الثاني والعشرون: يكبر حجم كليتيك بسبب عملهما المتزايد، بسبب انخفاض ضغط الدم يحدث توعكات، إحساس بالوهن، دوخة، راقبي البول باستمرار وراجعي طبيبك إذا لاحظت تورماً في قدميك وأصابعك.

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