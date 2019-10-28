شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة صينية تبلغ 67 عاما تنجب طفلة سليمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنجبت امرأة صينية تبلغ من العمر 67 عاما طفلة طبيعية وفق ما أعلن المستشفى الذي شهد حالة الولادة، وزعم الوالدان أنهما أكبر زوجين فى البلاد ينجبان مولودا طبيعيا. وحسب موقع الرؤية السعودى، أنجبت تيان طفلة بصحة جيدة بعد خضوعها لعملية قيصرية الجمعة الماضية، وفق ما قال مستشفى مدينة زاوزوانج للأمومة ورعاية الأطفال. Advertisements وقال زوج تيان البالغ من العمر 68 عاما إن الطفلة هبة من السماء. وذكرت صحيفة "جينان تايمز" أن تيان لديها ابنان من بينهما واحد ولد عام 1977، قبل عامين من فرض الصين سياسة الطفل الواحد للسيطرة على عدد سكانها المتزايد.

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