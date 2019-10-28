شكرا لقرائتكم خبر عن تنتقل من الأم.. اكتشاف بكتيريا جيدة فى أمعاء الأجنة لها دور فى الجهاز المناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أظهرت دراسة أجريت على البشر والفئران أن الجنين لديه ميكروبيوم "بكتيريا جيدة" خاصة به، أو مجتمعات من البكتيريا تعيش في الأمعاء، والتي يُعرف أنها تلعب أدوارًا مهمة في الجهاز المناعي والتمثيل الغذائي.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، أكد الباحثون أن الميكروبيوم الجنيني ينتقل من الأم، لذلك يكون الطفل أكثر عرضة للعدوى عند الولادة المبكرة.

وأوضح الباحثون أن البكتيريا الجيدة التى تنتقل من الأم للجنين تساعده على النمو بشكل أسرع ويكون مجهزًا بشكل أفضل لتحمل خطر العدوى في الحياة المبكرة.

وقال الباحث البارز "باتريك سيد" كبير الباحثين المشاركين في قسم العلوم الأساسية بمعهد ستانلي مان لبحوث الأطفال في آن وروبرت: "توفر دراستنا دليلًا قويًا على انتقال الميكروبيوم المركب من الأم إلى الجنين".

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وأشار الباحثون إلى أنه الآن يمكننا متابعة الطرق لتعزيز تطوير نظام المناعة الجنيني والتمثيل الغذائي عن طريق تحفيز الميكروبيوم.

ويقدر أن الميكروبيوم البشري يتكون من أكثر من تريليون بكتيريا في شخص واحد ، مع 10 أضعاف عدد الخلايا الميكروبية لكل خلية بشرية.

وأثبتت الأبحاث أن خصائص الميكروبيوم المحددة تلعب أدوارًا سببية في السمنة والحساسية والربو والسكري وأمراض المناعة الذاتية والاكتئاب ومجموعة متنوعة من أنواع السرطان.

وأضاف الباحثون أننا بحاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآليات المعنية بشكل أفضل وكيف يمكننا التدخل لتحسين صحة الأطفال في بداية الحياة وما بعدها."