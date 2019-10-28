شكرا لقرائتكم خبر عن سرطانات تصيب النساء فقط.. اعرفى أعراضها واحذريها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السرطان هو مرض تنمو فيه الخلايا الخبيثة في الجسم، عندما يبدأ السرطان في الأعضاء التناسلية للمرأة يطلق عليه سرطان النساء، الأنواع الخمسة الرئيسية لسرطان النساء هي سرطان عنق الرحم والمبيض والرحم والمهبل والفرج، والنوع السادس من سرطان النساء هو سرطان قناة فالوب النادر جدًا.

ووفقا لموقع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، فمن بين جميع أنواع السرطان التي تصيب النساء، فإن سرطان عنق الرحم فقط لديه اختبارات فحص يمكن أن تجد هذا السرطان في وقت مبكر وفى تلك الحالة يكون العلاج أكثر فاعلية، نظرًا لأنه لا توجد طريقة بسيطة وموثوقة للكشف عن أي سرطانات خاصة بأمراض النساء باستثناء سرطان عنق الرحم ، فمن المهم بشكل خاص التعرف على علامات التحذير للسيطرة عليه مبكرا.

وسرطان النساء هو أي سرطان يبدأ في الأعضاء التناسلية للمرأة، يتم تسمية السرطان دائمًا بجزء من الجسم حيث يبدأ، تبدأ السرطانات النسائية في أماكن مختلفة داخل الحوض ، وهي المنطقة الواقعة أسفل المعدة وبين عظام الفخذ.

أنواع السرطان النسائي

ـ يبدأ سرطان عنق الرحم في عنق الرحم ، وهو الطرف السفلي الضيق للرحم .

ـ يبدأ سرطان المبيض في المبايض ، والتي تقع على كل جانب من جوانب الرحم.

ـ يبدأ سرطان الرحم في الرحم ، وهو العضو الذي يشبه الكمثرى في حوض المرأة حيث ينمو الطفل عندما تكون حاملاً.

ـ يبدأ سرطان المهبل في المهبل ، وهو قناة مجوفة تشبه الأنبوب بين أسفل الرحم وخارج الجسم.

ـ يبدأ سرطان الفرج في الفرج ، الجزء الخارجي من الأعضاء التناسلية الأنثوية.

ـ كل سرطان نسائي فريد من نوعه ، مع وجود علامات وأعراض مختلفة ، وعوامل الخطر المختلفة والعوامل التي قد تزيد فرصه اصابة المراة بالمرض، واستراتيجيات الوقاية المختلفة .

ـ جميع النساء معرضات لخطر الإصابة بسرطانات أمراض النساء ، ويزيد هذا الخطر مع تقدم العمر، عندما يتم العثور على سرطانات أمراض النساء في وقت مبكر ، يكون العلاج أكثر فعالية.

ـ لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كانت المرأة ستصاب بسرطان النساء، لهذا السبب من المهم الانتباه إلى الجسم ومعرفة ما هو طبيعي بالنسبة لكل سيده، حتى تتمكن من التعرف على علامات أو أعراض التحذير من سرطان النساء.

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ـ إذا كنت تعانين من نزيف مهبلي غير اعتيادى يجب التوجه إلى الطبيب فورا، كما يجب الإبلاغ عن أي نزيف مهبلي بعد انقطاع الطمث إلى الطبيب ،إذا لم تمر بعد بانقطاع الطمث ولكن لاحظت الرمأة أن دورتها الشهرية أصعب واكثر نزفا وتدوم أكثر من المعتاد أو التعرض لنزيف بين فترات الدورة كلها علامات تؤكد وجود انذار خطر يجب الانتباه اليها.

قد تكون الأعراض ناتجة عن شيء آخر غير السرطان ، ولكن الطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك هي زيارة الطبيب والفحص العاجل، العلامات والأعراض ليست هي نفسها بالنسبة للجميع ، ولكل سرطان نسائي علاماته وأعراضه الخاصة.

أعراض الإصابة بسرطانات النساء:

ـ النزيف المهبلي غير الطبيعي أو إفرازات شائع في جميع أنواع السرطانات النسائية باستثناء سرطان الفرج.

، الشعور بالامتلاء بسرعة كبيرة أو صعوبة تناول الطعام والانتفاخ وآلام في البطن أو الظهر شائعة فقط في سرطان المبيض.

ـ آلام الحوض أو الضغط شائع لسرطان المبيض والرحم.

ـ الحاجة الأكثر شيوعا أو الملحة للتبول أو الإمساك شائعة لسرطان المبيض والمهبل.

ـ الحكة ، الحرقان ، الألم ، والتغيرات في لون الفرج أو الجلد ، مثل الطفح الجلدي أو القروح ، موجودة فقط في سرطان الفرج.

أنواع العلاج لسرطانات النساء:

ـ يتم علاج سرطانات أمراض النساء بعدة طرق، يعتمد ذلك على نوع السرطان ومدى انتشاره، تشمل العلاجات الجراحة والعلاج الكيميائي والإشعاع، غالباً ما تحصل النساء المصابات بسرطان النساء على أكثر من نوع واحد من العلاج.

ـ الجراحة: الأطباء يزيلون أنسجة السرطان في العملية الجراحية.

ـ العلاج الكيميائي: استخدام الأدوية الخاصة لتقليص أو القضاء على السرطان، يمكن أن تكون الأدوية عبارة عن حبوب أو أدوية تعطى فى الوريد ، أو في بعض الأحيان مع كليهما.

ـ الإشعاع: استخدام أشعة عالية الطاقة على غرار الأشعة السينية لقتل السرطان.