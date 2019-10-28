شكرا لقرائتكم خبر عن سرعة القذف لها أسباب نفسية وعضوية تعرف عليها من الدكتور أحمد عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا أردت أن تعالج مشكلة سرعة القذف يجب أولا أن تتعرف على أسباب حدوثه، فإذا تجنبنا الأسباب استطعنا أن نتغلب على تلك المشكلة التي تؤثر حتماً على العلاقة الحميمة.

الدكتور أحمد عادل استشاري امراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب قصر العيني، يوضح في التقرير التالي أسباب حدوث سرعة القذف.



4 اسباب نفسية لحدوث سرعة القذف

وأوضح الدكتور أحمد عادل في حديثه لـ ”الخليج 365” إن 70% من الرجال يعانون فعليا من سرعة القذف، و 70 % من اسباب سرعة القذف هي اسباب نفسية تتسبب في سرعة القذف منها مشاكل العمل، مشاكل بين الزوجين، والخوف من سرعة القذف، بمعنى أن أي رجل معرض لحدوث سرعة القذف في احد اللقاءات الزوجية، وهناك من الرجال عندما يحدث ذلك يركز كثيرا مع نفسه فمن يترقب حدوث سرعة القذف يحدث له بالفعل سرعة القذف.



اسباب عضوية لحدوث سرعة في القذف

واستطرد حديثه قائلا "العملية الجنسية كلها تنظمها الأعصاب، وهناك رجال نتيجة لعوامل جينية يعانون من حساسية زائدة في الأعصاب فيحدث القذف من أقل مثير جنسي قبل حدوث الجماع".

وأشار إلي إن هناك أسباب عضوية لسرعة القذف فقد يحدث نتيجة للإصابة بإلتهابات البروستاتا، وليس هناك علاقة بين حدوث الإنتصاب والبروستاتا ولكن إذا كانت هناك إلتهابات شديدة في البروستاتا يؤدي ذلك إلي سرعة القذف.

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ايضا من الأسباب العضوية لسرعة القذف هو ضعف الإنتصاب والذي يلازمه سرعة القذف، فإذا كان هناك بالفعل مشكلة في الانتصاب سيكون هناك مشكلة سرعة قذف بالتبعية.

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