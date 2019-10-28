رجيم الكربوهيدرات ومعلومات مهمة جداً عنه

جدول المحتوى

1- رجيم الكربوهيدرات بالتفصيل 2- مبدأ عمل رجيم الكربوهيدرات 3- جدول رجيم الكربوهيدرات 4- افضل انواع النشويات للرجيم 5- رجيم الكربوهيدرات كم ينزل بالاسبوع 5.1- رجيم الكربوهيدرات تجربتي

يعتبر رجيم الكربوهيدرات من انواع الحميات التي تساعد على خسارة الوزن ونحت الجسم في اسابيع قليلة. ومن الممكن تطبيقه خلال مدة تتراوح بين اسبوعين و4 اسابيع. ويتم هذا من خلال اتباع برنامج محدد مع ضرورة الانتباه الى بعض التعليمات مثل التقليل من الملح وشرب الماء وتناول الخضار... وبعد انتهاء مدة رجيم الكربوهيدرات من الضروري اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.





من اجل تطبيق هذا الرجيم من المهم الالتزام ببرنامج يمتد على اسبوعين او اربعة اسابيع.

• الحرص على تناول 3 وجبات رئيسية منتظمة.

• التوقف عن تناول المأكولات التي تحتوي على الدهون الضارة.

• عدم اضافة كمية كبيرة من الملح الى الطعام اياً يكن نوعه.

• يمكن أن تضاف الى لائحة الطعام كل انواع الخضار باستثناء الجزر لأنه يحتوي على نسبة مهمة من السكر.

• يمكن خلال اتباع هذا الرجيم تناول الفواكه مع تجنب بعض الاصناف مثل التين والعنب والتمر والمانغا والمشمش والموز.

• من الضروري الحرص على شرب كمية كافية من الماء بحيث لا تقل عن 8 اكواب يومياً. ومن الممكن ايضاً شرب القهوة او الشاي من دون سكر. ويجب ىالامتناع تماماً عن تناول المشروبات الغازية.

• ممارسة التمارين الرياضية من دون مبالغة.



يقوم هذا الرجيم على مبدأ خسارة الوزن من خلال تحفيز عملية حرق الدهون. ففي هذه الحالة ومع استهلاك الكربوهيدرات المركبة يقوم الجسم بتحويلها الى غلوكوز او الى سكر بسيط. وهذا يؤدي الى ارتفاع مستوى هذا السكر في الدم. وهكذا يزداد ايضاً مستوى الانسولين اثناء توصيل الغلوكوز الى الخلايا لاستخدامه من اجل مساعدة الجسم على اداء المهمات المختلفة. اما الكمية الزائدة منه فتنتقل الى الكبد والعضلات واعضاء الجسم الاخرى لتحويلها الى طاقة. ولهذا السبب من الضروري أن يترافق تطبيق هذا الرجيم مع ممارسة التمارين الرياضية.

الاسبوع الاول



الفطور اليومي. قطعة خبز محمص مع قطعة من الجبنة قليلة الدسم ونصف كوب من عصير البرتقال الطبيعي.



اليوم 1

الغداء. نصف قطعة من الخبز المحمص مع قطعة صدر دجاج مسلوق أو مشوي وسلطة من دون زيت.

العشاء. قطعة خبز محمص واحدة مع القليل من اللبنة وطبق شوربة خضار وحبتي فاكهة يسمح بتناولها.

اليوم 2

الغداء. طبق ارز مسلوق من دون زيت مع قطعة دجاج مشوي في الفرن وصلصة قليلة الدسم.

العشاء. قطعة خبز محمص مع قطعتي جبنة قليلة الدسم وحبتي فاكهة.

اليوم 3

الغداء. قطعة خبز محمص مع قطعة ستيك مشوي والقليل من الخضار المشوية.

العشاء. قطعة من خبز محمص مع سلطة تونة من دون زيت وحبة فاكهة.

اليوم 4

الغداء. كوب من الارز المطهو من دون زيت مع كوب لبن زبادي طبيعي.

العشاء. كوب حليب منزوع الدسم مع حبة فاكهة.

اليوم 5

الغداء. قطعة خبز محمص مع طبق سلطة تونة من دون زيوت.

العشاء. قطعة خبز محمص مع بيضتين مسلوقتين وطبق سلطة.

اليوم 6

الغداء. قطعة خبز محمص مع قطعة ستيك مشوي وطبق خضار مشوية.

العشاء. قطعة خبز محمص مع كوب حليب منزوع الدسم وحبتي فاكهة.

اليوم 7

الغداء. طبق ارز مطهو من دون زيت مع قطعة دجاج مشوية وصلصة قليلة الدسم.

العشاء. قطعة خبز محمص مع القليل من الجبنة قليلة الدسم وكوب عصير طبيعي وحبتي فاكهة.

الاسبوع الثاني



الفطور اليومي. قطعة خبز محمص مع القليل من اللبن والخيار وكوب من عصير البرتقال.



اليوم 1

الغداء. قطعة خبز محمص مع قطعة ستيك مشوي وطبق خضار مسلوقة.

العشاء.

العشاء. سلطة لبن زبادي مع الخيار وحبات فواكه.

اليوم 2

الغداء. طبق باستا مع صلصة خفيفة وطبق سلطة مع خل التفاح.

العشاء. قطعة توست محمص مع القليل من الجبنة قليلة الدسم وكوب من عصير طبيعي وحبة تفاح.

اليوم 3

الغداء. قطعة خبز محمص مع قطعة دجاج مشوي وطبق سلطة من دون زيت مع خل التفاح.

العشاء. طبق سلطة تونة مع حبة تفاح.

اليوم 4

الغداء. قطعة خبز محمص مع قطعة لحم مشوية و القليل من الخضار.

العشاء. قطعة خبز محمص مع القليل من اللبنة وطبق سلطة من دون زيت وحبة فاكهة.

اليوم 5

الغداء. قطعة خبز محمص مع طبق سمك مشوي مع القليل من عصير الليمون وطبق سلطة.

العشاء. قطعة خبز محمص مع القليل من اللبنة وطبق سلطة وحبة فاكهة.

اليوم 6

الغداء. طبق ارز مسلوق مع علبة من اللبن الزبادي.

العشاء. كوب عصير طازج مع كوب حليب خال من الدسم وحبة فاكهة.

اليوم 7

يمكن تطبيق نظام اي يوم من ايام الاسبوع.

Advertisements

الاسبوع الثالث



الفطور اليومي. قطعة خبز محمص مع القليل من اللبنة وكوب حليب قليل الدسم او من الشاي الخالي من السكر.

اليوم 1

الغداء. قطعة من الخبز المحمص مع طبق سلطة من دون زيت.

العشاء. طبق سلطة فاكهة.

اليوم 2

الغداء. قطعة من الخبز المحمص مع بيضتين مسلوقتين وطبق سلطة.

العشاء. قطعة من الخبز المحمص مع قطعة جبنة قليلة الدسم وحبة فاكهة.

اليوم 3

الغداء. قطعة ستيك مشوية مع طبق خضار مشوي.

العشاء. قطعة من الخبز المحمص مع القليل من الجبنة قليلة الدسم وحبتي فاكهة.

اليوم 4

الغداء. طبق أرز مطهو من دون زيت وطبق سلطة.

العشاء. كوب من اللبن مع الخيار وطبق سلطة من دون زيت.

اليوم 5

الغداء. قطعة دجاج مشوي مع طبق سلطة من دون زيت.

العشاء. قطعة خبز محمص مع القليل من جبنة قليلة الدسم وطبق سلطة وحبة فاكهة.

اليوم 6

الغداء. قطعة من الخبز المحمص مع قطعة ستيك مشوي وطبق سلطة.

العشاء. طبق من سلطة الفواكه.

اليوم 7

الغداء. قطعة من الخبز المحمص مع طبق شوربة خضار من دون دسم وحبتي فاكهة.

العشاء. نصف قطعة من الخبز المحمص مع بيضة مسلوقة وطبق خضار.

الاسبوع الرابع



الفطور لكل الايام. قطعة من الخبز المحمص مع القليل من اللبنة وكوب حليب خال من الدسم مع ملعقة عسل.

اليوم 1

الغداء. قطعة من الخبز المحمص مع بيضتين مسلوقتين وطبق سلطة خضار.

العشاء. قطعة من الخبز المحمص مع القليل من اللبنة وحبة تفاح.

اليوم 2

الغداء. قطعة من الخبز المحمص مع قطعة ستيك مشوية وطبق سلطة من دون زيت.

العشاء. قطعة من الخبز المحمص مع القليل من جبنة قليلة الدسم وطبق سلطة.

اليوم 3

الغداء. قطعة من الخبز المحمص مع طبقة سلطة تونة.

العشاء. قطعة من الخبز المحمص مع القليل من جبنة قليلة الدسم وحبتي فاكهة.

اليوم 4

الغداء. قطعة من الخبز المحمص مع قطعة دجاج مشوي وطبق سلطة.

العشاء. قطعة من الخبز المحمص مع القليل من اللبنة وكوب جبنة قليلة الدسم وحبتي فاكهة.

اليوم 5

الغداء. كوب ارز او فريك مع طبق خيار ولبن زبادي.

العشاء. قطعة من الخبز المحمص مع طبق شورية خضار وحبة فاكهة.

اليوم 6

الغداء. قطعة ستيك مشوي مع طبق خضار.

العشاء. قطعة من الخبز المحمص مع طبق خيار ولبن زبادي وثمرة فاكهة.

اليوم 7

الغداء. قطعة من الخبز المحمص مع طبقة سلطة تونة.

العشاء. قطعة من الخبز المحمص مع القليل من الجبنة البيضاء قليلة الدسم وطبق سلطة وحبة فواكه.





من اجل تطبيق رجيم الكربوهيدرات يجب اولاً معرفة انواع النشويات التي يمكن تناولها خلاله وهي تشمل.

• الخضار الطازجة مع الابتعاد عن تلك المعلبة.

• اللحوم والدجاج والاسماك قليلة الدسم والخالية من المواد المضافة اضافة الى البيض.

• البقوليات مع تجنب تناول الحمص والفول وفول الصويا.

• اللبن الزبادي ويفضل أن يتم صنعه في المنزل.

• الفواكه مع العصير الطبيعي.

• المكسرات النيئة والتي لا تحتوي على الملح.

• زيت الزيتون.

• الذرة.

• الزيوت الصحية مثل زيت جوز الهند وزيت فول الصويا.



في حال تم اتباع هذا الرجيم بطريقة صحيحة لا بد من ملاحظة الفرق منذ الاسبوع. فمن الممكن ان يساعد هذا على خسارة ما لا يقل عن كيلوغرامين في الاسبوع الاول ثم كيلوغرام واحد في كل من الاسابيع التالية. ومن الممكن اخذ استراحة قبل تطبيق الرجيم مجدداً.



رجيم الكربوهيدرات تجربتي



ناهد رشيد 35 عاماً



اتبعت رجيم الكربوهيدرات مرات عدة وتمكنت من خسارة اكثر من 30 كيلوغرام من وزني الزائد. وخلال مدة الحمية التي استمرت 4 اسابيع اتبعت القواعد بشكل صحيح ومارست التمارين الرياضية بانتظام. كما حرصت على شرب كمية كافية من الماء مع الامتناع عن اكل السكريات وتناول المشروبات الغازية.

رنا حجار 24 عاماً



وصل وزني الى اكثر من 90 كيلوغراماً ولم اتمكن من استعادة الرشاقة رغم اتباعي الكثير من الحميات. وبعد استشارتي اختصاصية تغذية نصحتني باتباع رجيم الكربوهيدرات على مراحل متقطعة تخللتها استراحات. وساعدني هذا على خسارة ما لا يقل عن 25 كيلو. وخلال الاستراحات اتبعت نظاماً غذائياً صحية ومارست الرياضة بين الحين والآخر.

