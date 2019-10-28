الفلبين تسجل ثالث إصابة مؤكدة بشلل الأطفال

سجلت الفلبين، الإثنين، حالة الإصابة الثالثة المؤكدة بشلل الأطفال بعد مرور أكثر من شهر على عودة ظهور المرض شديد العدوى.

وقال وزير الصحة الفلبيني فرانشيسكو دوكي، في بيان، إن الحالة الثالثة هي فتاة (4 سنوات) من بلدة داتو بيانج في إقليم ماجينداناو، الذي يبعد 925 كيلومترا جنوب مانيلا.

وأضاف: "نقلت الفتاة إلى المستشفى في 26 سبتمبر/أيلول، بسبب ظهور شلل مفاجئ".

وتابع: "في 23 أكتوبر/تشرين أول، أثبتت عينات البراز المرسلة إلى المعهد الوطني للأمراض المعدية باليابان وجود فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح 2".

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وأفاد بأن الفيروس المكتشف في هذه الحالة "مرتبط وراثيا" بالفيروس الذي ظهر في حالة الإصابة الأولى في إقليم لاناو ديل سور المجاور.

وأعلنت وزارة الصحة في 19 سبتمبر/أيلول أن شلل الأطفال عاود الظهور في الفلبين، بعد 19 عاما من إعلان منظمة الصحة العالمية أن الدولة خالية من المرض.

كانت الحالة الأولى هي طفلة عمرها 3 أعوام في لاناو ديل سور، في حين كانت الحالة الثانية لطفل عمره 5 أعوام في إقليم لاجونا بجنوب مانيلا.

وتنظم وزارة الصحة الفلبينية حملات تطعيم منزلية في مختلف المناطق؛ لتحصين المزيد من الأطفال ضد المرض.

لا يوجد علاج لشلل الأطفال، لكن يمكن الوقاية منه بالتطعيم، وفي حين أن شلل الأطفال نادر ما يكون قاتلا فإنه يسبب الشلل.

وقال دوكي: "أشجع جميع الآباء وأولياء الأمور على ضمان حماية جميع أطفالكم من جميع الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات".