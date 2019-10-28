- 1/2
- 2/2
وكالة الأنباء الألمانيةالإثنين 2019/10/28 03:01 م بتوقيت أبوظبي
وزارة الصحة الفلبينية تنظم حملات تطعيم منزلية لتحصين الأطفال - أرشيفية
سجلت الفلبين، الإثنين، حالة الإصابة الثالثة المؤكدة بشلل الأطفال بعد مرور أكثر من شهر على عودة ظهور المرض شديد العدوى.
وقال وزير الصحة الفلبيني فرانشيسكو دوكي، في بيان، إن الحالة الثالثة هي فتاة (4 سنوات) من بلدة داتو بيانج في إقليم ماجينداناو، الذي يبعد 925 كيلومترا جنوب مانيلا.
وأضاف: "نقلت الفتاة إلى المستشفى في 26 سبتمبر/أيلول، بسبب ظهور شلل مفاجئ".
وتابع: "في 23 أكتوبر/تشرين أول، أثبتت عينات البراز المرسلة إلى المعهد الوطني للأمراض المعدية باليابان وجود فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح 2".
وأفاد بأن الفيروس المكتشف في هذه الحالة "مرتبط وراثيا" بالفيروس الذي ظهر في حالة الإصابة الأولى في إقليم لاناو ديل سور المجاور.
وأعلنت وزارة الصحة في 19 سبتمبر/أيلول أن شلل الأطفال عاود الظهور في الفلبين، بعد 19 عاما من إعلان منظمة الصحة العالمية أن الدولة خالية من المرض.
كانت الحالة الأولى هي طفلة عمرها 3 أعوام في لاناو ديل سور، في حين كانت الحالة الثانية لطفل عمره 5 أعوام في إقليم لاجونا بجنوب مانيلا.
وتنظم وزارة الصحة الفلبينية حملات تطعيم منزلية في مختلف المناطق؛ لتحصين المزيد من الأطفال ضد المرض.
لا يوجد علاج لشلل الأطفال، لكن يمكن الوقاية منه بالتطعيم، وفي حين أن شلل الأطفال نادر ما يكون قاتلا فإنه يسبب الشلل.
وقال دوكي: "أشجع جميع الآباء وأولياء الأمور على ضمان حماية جميع أطفالكم من جميع الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات".
كانت هذه تفاصيل خبر الفلبين تسجل ثالث إصابة مؤكدة بشلل الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.