البترول: 60 كشفا خلال العام المالى الماضى.. وإعلان اكتشافين جديدين قريبا

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وأشار عابد إلى وجود خطة لتطوير وتحديث ورفع كفاءة معامل تكرير البترول القديمة، مؤكدا أن هناك خطة طموحة فى هذا الملف خاصة وأن هناك 7 معامل تكرير قديمة شبه متهالكة والمنتج منها منخفض القيمة ولذلك سيتم تطوير ورفع كفاءة المعامل السبع بالإضافة إلى أنه تم إنشاء شركات جديدة منها شركة القاهرة لتكرير البترول بتكلفة 4 مليار و400 مليون دولار وتنتج 4 ملايين و200 ألف طن سنويا، كما تم إنشاء شركة أسيوط وستبدأ إنتاجها فى الربع الأول من عام 2020 بالنسبة لوحدة إنتاج البنزين، كما تم إنشاء شركة البحر الأحمر.
وأضاف أن كافة الشركات التابعة للهيئة أصبحت تحقق أرباح، موضحا أن الهيئة تمتلك 24 شركة تابعة وجميعها حققت أرباحا بنسبة 18.6% من قيمة هذة الاستثمارات والبالغة 21 مليار و500 مليون جنيه، موضحا أنه تمت تصفية شركتين لعدم الجدوى الاقتصادية منهما، حيث أن الهيئة كان تتكلف خسائر ضخمة بسبب تلك الشركات، ولذلك تم اتخاذ قرار التصفية.
جاء ذلك ردا على استفسار النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بشأن توصية اللجنة بإعادة النظر فى بعض الاستثمارات المالية المُوجهة لبعض الشركات التى لا تُدر عائد مناسب لتلك الاستثمارات، وسرعة إجراء الدراسات اللازمة لتحديد الجدوى الاقتصادية لها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم، لمتابعة مدى تنفيذ الهيئة المصرية العامة للبترول، لتوصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2017/2018 فيما يخص الهيئة.
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