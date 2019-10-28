شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الرئيس السيسى يفتتح المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها افتتاح الرئيس السيسى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية وفيما يلى عرض لأهم الأخبار :

الرئيس السيسى يفتتح المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى افتتاح المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية، الذى ينطلق فى مدينة شرم الشيخ.

الأرصاد: تحسن حالة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة وانحسار سقوط الأمطار

كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية فى هيئة الأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، وذلك بعد موجة عدم الاستقرار التى شهدتها كل الأنحاء بالجمهورية خلال الأيام الماضية وتعرضت خلالها البلاد لأمطار غزيرة ورعدية.

الرئيس السيسي يشيد بالتنظيم الجيد للمؤتمر الدولى للاتصالات بشرم الشيخ

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنظيم الجيد للمؤتمر الدولى للاتصالات المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

الرئيس السيسى: مؤتمر الاتصالات الراديوية يعكس نمو وتقدم الحضارة الإنسانية

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمشاركين فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية المقام فى شرم الشيخ مدينة السلام، قائلا:" نشهد مؤتمرا رائعا وعظيما يعكس نمو وتقدم الحضارة الإنسانية".

فيديو.. سيولة مرورية أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين

شهد كوبرى 15 مايو، اليوم الاثنين، سيولة مرورية فى الاتجاهين، اتجاه القادم من أكتوبر متجه إلى الإسعاف أو التحرير، والمتجه إلى مدينة الشيخ زايد أو أكتوبر.

الأمم المتحدة: مؤتمر شرم الشيخ للاتصالات سيعجل من أهداف التنمية المستدامة

قال أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، إن الاتصالات الراديوية أحدثت ثورة هائلة فى قطاع الاتصالات وأنقذت العديد من الأرواح.

شاهد فى دقيقة.. تنظيم "داعش القاهرة" من تلقى التدريبات للمؤبد النهائى

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بحكم نهائى بات غير قابل للطعن أيدت محكمة النقض أحكام المؤبد للمتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم داعش القاهرة"، وتأييد المؤبد فى حق 5 متهمين من أصل 8 حكم عليهم بالسجن المؤبد بينهم 3 هاربين، و5 آخرين حكم عليهم حضوريا.

السيسى يشاهد عرضا مسرحيا حول ماضى وحاضر الاتصالات بالمؤتمر الدولى للاتصالات

عرض المؤتمر الدولى للاتصالات المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، عرضا مسرحيا حول ماضى وحاضر الاتصالات ودورها فى التطور الحضارى والتواصل بين الشعوب، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

"الدولى للاتصالات" يقدم هدية تذكارية للرئيس تقديرا لدور مصر فى أعمال الاتحاد

قدم هولين جاو أمين الاتحاد الدولى للاتصالات، ميدالية تذكارية تقديرا لدور مصر فى أعمال الاتحاد.

هولين جاو يشكر الرئيس السيسى لمشاركته فى افتتاح مؤتمر الاتصالات الراديوية

قال هولين جاو أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات ، إن الاتحاد نشأ عام 1865 وفى نفس السنة نشأت الخدمة البريدية فى مصر، موضحا أن مصر اشتركت فى الاتحاد الدولى للاتصالات منذ فترة طويلة وتشكل عضو نشط فى الاتحاد.

الاتحاد الأوروبى يوافق على تأجيل بريكست حتى 31 يناير المقبل

وافق الاتحاد الأوروبى على تأجيل بريكست حتى 31 يناير المقبل، جاء ذلك بحسب شبكة "سكاى نيوز"، فى خبر عاجل قبل قليل.

البحريتان المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا بمسرح عمليات البحر الأحمر

نفذت القوات البحرية المصرية، بالاشتراك مع القوات البحرية الفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبى وذلك بمسرح العمليات بالبحر الأحمر، وذلك بمشاركة وحدة الدعم والمساندة الخارجية الفرنسية (LOIRE) مع سفينة الإمداد المصرية "حلايب"، ويأتى ذلك فى اطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بالإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا حول تاريخ الاتحاد الدولى للاتصالات

عرض المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ، فيلما تسجيليا حول تاريخ الاتحاد الدولى للاتصالات منذ نشأته، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

موقع أمريكى: وفد مصرى يزور داكوتا الجنوبية لبحث شراء منتجات زراعية

قال موقع قناة "KSFY" الأمريكى إن حروب التعريفة الجمركية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين أجبرت القائمين على الزراعة فى ولاية داكوتا الجنوبية على إيجاد حلول جديدة، حيث عكف أحد نوابها على العمل مع قادة من مصر لبدء وفود تجارية جديدة.