شكرا لقرائتكم خبر عن موقع أمريكى: وفد مصرى يزور داكوتا الجنوبية لبحث شراء منتجات زراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع قناة "KSFY" الأمريكى إن حروب التعريفة الجمركية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين أجبرت القائمين على الزراعة فى ولاية داكوتا الجنوبية على إيجاد حلول جديدة، حيث عكف أحد نوابها على العمل مع قادة من مصر لبدء وفود تجارية جديدة.

نظرًا لأن الاتفاقات بين الولايات المتحدة والصين ما زالت قيد التنفيذ ، فإن مايكل سابا ، ممثل ولاية ساوث داكوتا ، أخذ يبحث عن طرق لدفع الزراعة إلى الأمام.

وقال سابا: "مصر هي بالفعل واحدة من أكبر عشرة مشترين لفول الصويا الأمريكي والذرة الأمريكية ، لكننا لم نلتق بهم هنا مباشرة".

وأوضح الموقع أن كبار المسئولين المصريين سيكونون على الأراضي الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع للتحدث مع الوفود التجارية مع داكوتا الجنوبية.

وسيقومون بجولة في Brookings و Volga و Watertown و Aberdeen.

وقال سابا: "إنهم مهتمون بشراء فول الصويا والذرة والقمح والتكنولوجيا الزراعية من ولاية داكوتا الجنوبية."

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بدأت المحادثات مع دول مختلفة حول التجارة عندما فقدت الولايات المتحدة الصين، أحد أكبر شركاء التجارة الزراعية فيها.

وقال سابا إن ولاية داكوتا الجنوبية تحتاج إلى البحث عن أسواق أخرى منذ بدأت تشل التعريفات المفروضة الاقتصادات الأخرى، موضحا "نحن كممثلين للجمهور بحاجة لرعاية دولتنا والقيام بالأشياء الصحيحة لدولتنا".

سيأتي المشترون المصريون الذى يشترون فول الصويا والذرة والتكنولوجيا الزراعية لزيارة بائعي الولاية، حيث يريدون أن يروا جودة المنتجات مباشرة قبل أن تشتريها مصر.

وقال سابا أن المنطقة قد شهدت خسارة هائلة بسبب الاعتماد على السوق الصينية.

وأشار الموقع إلى أن الزراعة أساسية لولاية داكوتا الجنوبية، فحوالي 70 في المئة من الاقتصاد يعتمد على ذلك. لهذا السبب يقول سابا أن الدولة يجب أن تكون أكثر مباشرة في العمل مع الدول الأخرى.

ويذكر أن المسئولين المصريين سيكونون في الولايات المتحدة لمدة خمسة أيام. ثلاثة من تلك الأيام هنا في ولاية داكوتا الجنوبية والاثنان الآخران في ولاية ايوا.