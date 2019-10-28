الأرصاد: تحسن حالة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة وانحسار سقوط الأمطار

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وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن السحب تقل وتنحسر فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية ووتكون خفيفة على شمال الدلتا، لافتا إلى أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعى لها فى مثل هذا الوقت من العام.
وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هناك شبورة كثيفة على الطرق قد تصل لحد الضباب ما يعنى أن الرؤية تقل لأقل من 1000 متر خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، مناشدا السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة وتجنب السرعات الزائدة على الطرق واتباع تعليمات المرور .
ونصح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الخريفية خاصة وأن الأجواء مائلة للبرودة أثناء الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.
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