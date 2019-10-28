شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشيد بالتنظيم الجيد للمؤتمر الدولى للاتصالات بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنظيم الجيد للمؤتمر الدولى للاتصالات المنعقد بمدينة شرم الشيخ.
ورحب الرئيس السيسي بجميع الحضور بالمؤتمر، داعيا إياهم للاستمتاع بالمناخ والجو الجميل بمدينة السلام "شرم الشيخ"، قائلا: " أتمنى لكم الاستمتاع بالمناخ والجو الجميل بمدينة شرم الشيخ"، ومرة ثانية باسمى وباسم جميع المصريين نرحب بكم فى شرم الشيخ".
يشارك فى المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيراً ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.
ولأول مرة منذ 20 عاما ينعقد المؤتمر خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو مؤتمر دولي تابع للاتحاد الدولي للاتصالات وهو أحد منظمات الأمم المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسي يشيد بالتنظيم الجيد للمؤتمر الدولى للاتصالات بشرم الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.