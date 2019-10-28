شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يعود إلى مصر بعد رحلته الرعوية لأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إلى القاهرة قادما من النمسا، بعد انتهاء جولته الرعوية بقارة أوروبا والتى بدأها في التاسع من أكتوبر الجارى.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - فى تصريح له اليوم - إن قداسة البابا زار خلال الجولة عددا من إيبارشيات الكنيسة في فرنسا وسويسرا وبلجيكا والنمسا دشن خلالها ثلاث كنائس، بدرافى، فرنسا وبلوفان ببروكسل، وبالحى الـ ٢١ بالعاصمة النمساوية.



وأضاف أن قداسة البابا تواضروس الثاني صلى خلال رحلته الرعوية مجموعة من القداسات والتقى بشعب وشباب وأطفال هذه الإيبارشيات.

Advertisements



وتابع "إنه على الصعيد الرسمى التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بسفراء مصر في الدول التى زارها وبعدد من المسؤولين بهذه الدول كان من أبرزهم استقبال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لقداسته بقصر الإليزيه وزيارة قداسته للبرلمان الأوروبى بمقره بالعاصمة البلجيكية بروكسل".