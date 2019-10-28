شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مؤتمر الاتصالات الراديوية يعكس نمو وتقدم الحضارة الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمشاركين فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية المقام فى شرم الشيخ مدينة السلام، قائلا:" نشهد مؤتمرا رائعا وعظيما يعكس نمو وتقدم الحضارة الإنسانية".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية، أن العرض المسرحى الذى تم عرضه خلال افتتاح المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية يعطى إلهاما حول نمو وتطور البشرية عبر العصور المختلفة، متابعا: "علينا أن نقبل التعامل مع هذا الأمر كتطور إنسانى نستفيد من إيجابيته ".

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يشارك فى المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيراً ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.

ولأول مرة منذ 20 عاما ينعقد المؤتمر خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو مؤتمر دولي تابع للاتحاد الدولي للاتصالات وهو أحد منظمات الأمم المتحدة.