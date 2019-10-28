شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيولة مرورية أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى 15 مايو، اليوم الاثنين، سيولة مرورية فى الاتجاهين، اتجاه القادم من أكتوبر متجه إلى الإسعاف أو التحرير، والمتجه إلى مدينة الشيخ زايد أو أكتوبر. Advertisements وتعمل الإدارة العامة للمرور على تكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بشوارع القاهرة.

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