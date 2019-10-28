شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: مؤتمر شرم الشيخ للاتصالات سيعجل من أهداف التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، إن الاتصالات الراديوية أحدثت ثورة هائلة فى قطاع الاتصالات وأنقذت العديد من الأرواح.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، فى كلمة مسجلة بالمؤتمر الدولى للاتصالات المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس السيسي، إن مناقشات مؤتمر اليوم سيكون لها نتائج بارزة ومناسبة لتوظيف الجيل الخامس من شبكات التكنولوجيا ومنصات الأقمار الصناعية، وستعمل على تعجيل أهداف التنمية المستدامة.

وأقيم أول مؤتمر للاتصالات الراديوية فى القاهرة منذ 1938، كما أن الاتصالات الراديوية لها العديد من الإنجازات التى أثرت على البشرية، منها خدمة تحديد الأماكن وخدمة الهاتف المحمول والأقمار الصناعية وخدمات الاتصالات البحرية والجوية واستكشاف الأرض بالأقمار الاصطناعية.

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يشارك فى المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيراً ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.

ولأول مرة منذ 20 عاما ينعقد المؤتمر خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو مؤتمر دولي تابع للاتحاد الدولي للاتصالات وهو أحد منظمات الأمم المتحدة.