شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة وصول السيسى إلى مقر انعقاد المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، فيديو لوصول الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر انعقاد المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية، والمقام فى مدينة شرم الشيخ.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيراً ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.

ولأول مرة منذ 20 عاما ينعقد المؤتمر خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو مؤتمر دولي تابع للاتحاد الدولي للاتصالات وهو أحد منظمات الأمم المتحدة.