شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. تنظيم "داعش القاهرة" من تلقى التدريبات للمؤبد النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحكم نهائى بات غير قابل للطعن أيدت محكمة النقض أحكام المؤبد للمتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم داعش القاهرة"، وتأييد المؤبد فى حق 5 متهمين من أصل 8 حكم عليهم بالسجن المؤبد بينهم 3 هاربين، و5 آخرين حكم عليهم حضوريا. - أسدلت محكمة النقض الستار على قضية "ولاية داعش" القاهرة وحسمت مصير المتهمين بتأييد المؤبد ضدهم - سبب تسميتها بـ "داعش القاهرة" يرجع إلى أن المتهمين فيها وعددهم 8 شكلوا تنظيما بالقاهرة لمبايعة تنظيم داعش الإرهابى نهاية عام 2013 - بعض المتهمين سافروا إلى سوريا وتلقوا التدريبات هناك - من أوراق التحقيقات: المتهم "محمد جمال" تواصل مع قيادات داعش عبر موقع التواصل الاجتماعى Advertisements وتلقى منهم التكليفات لأعضاء التنظيم المتهم "أحمد بكرى" تعرف على اثنين من أعضاء التنظيم المتهم "عادل طه" كان يقوم بدور الوعظ والتبرير المستمر للعمليات الإرهابية - من بين عمليات التنظيم المتهم "أحمد بكرى" أكد استهداف التنظيم لنقطة شرطة البدرشين بعبوة ناسفة - الاتهامات الانضمام لجماعة إرهابية "تنظيم داعش" الإرهابى التواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد التعدى على الممتلكات العامة والخاصة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فى دقيقة.. تنظيم "داعش القاهرة" من تلقى التدريبات للمؤبد النهائى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.