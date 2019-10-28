شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل مقر المؤتمر العالمى للاتصالات بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، مقر المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية الذى ينظمه الاتحاد الدولى للاتصالات التابع للأمم المتحدة بمدينة شرم الشيخ.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيراً ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.
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