استطلاع جديد يتهم ميغان ماركل بعد فهم الثقافة أو المجتمع البريطاني

أفادت استطلاع أجرته مجلة تاتلر الشهيرة أن ميغان ماركل (Meghan Markle)، دوقة ساسيكس وزوجة الأمير هاري (Prince Harry)، فشلت في فهم الثقافة والتقاليد البريطانية منذ زواجها من الأمير هاري قبل 17 شهرا، وطبقا لما أظهره الاستطلاع الذي أجرته المجلة فإن يقرب من أربعة من كل عشرة أشخاص بالغين في المملكة المتحدة يعتقدون أن زوجة الأمير هاري ذات الأصول الأمريكية لا تستطيع أن تفهم طبيعة الحياة في المملكة المتحدة بينما يعتقد 16% فقط أنها لديها معرفة جيدة بطبيعة الحياة والعادات والتقاليد البريطانية.

ميغان ماركل لم تفهم بعد الثقافة والتقاليد البريطانية

الاستطلاع الذي أجرته المجلة بالاستعانة بشركة ComRes وهي شركة استشارات أبحاث السوق ومقرها في لندن، طرح على المشاركين في الاستطلاع سؤال: ميغان ماركل تفهم بوضوح الثقافة والتقاليد البريطانية؟ أظهر أن غالبية البريطانيين غير مقتنعين بأن ميغان ماركل البالغة من العمر 38 عام، قد استطاعت التأقلم على الحياة في بريطانيا اختار 38% (760 شخص من إجمالي المشاركين في التقييم) الإجابة بالنفي على ذلك السؤال، واختار 17% من المشاركين من الاستطلاع خيار لا أوافق بشدة للإجابة عن السؤال، نتيجة الاستطلاع ذكرت أيضا أن مجموع 330 شخصًا بالغ من المشاركين في الاستطلاع (16% من المشاركين في الاستطلاع) أجابوا بالإيجاب على ذلك السؤال، واختار 4% فقط من المشاركين (74 صوت) خيار أوافق بشدة للإجابة عن ذلك السؤال، كما اختار واحد من كل خمسة من المشارين (403 أشخاص) خيار أنهم ليست لديهم أي فكرة عن مدى معرفة ميغان بالثقافة البريطانية.

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نتائج مثيرة للاهتمام

نتائج الاستطلاع مثيرة للاهتمام، خاصة وأن ميغان ماركل تحدثت في عدة مناسبات-كان أحدثها الفيلم الوثائقي الجديد الذي وثق زيارتها الرسمية الأخيرة إلى إفريقيا بصحبة زوجها-عن محاولاتها تبني طبيعة الحياة والعادات والتقاليد البريطانية منذ بداية علاقتها بالأمير هاري وهو ما أكده إدموند فراي (Edmund Fry)، خبير الإتيكيت الذي كان قد كشف في تصريح سابق له لصحيفة ديلي ميل البريطانية عن أنه أعطى ميغان درس مكثف في قواعد الإتيكيت لمدة ساعتين قبل لقائها الأول مع الملكة.

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