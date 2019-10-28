شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يستخدمون الكرياتين لدعم طاقة الخلايا المناعية ضد السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الكرياتين ، الحامض العضوي الذي يُعتبر مكمل غذائى من قبل الرياضيين وبناة الأجسام، لكن وجد الباحثون من جامعة كاليفورنيا أنه بمثابة بطارية جزيئية للخلايا المناعية عن طريق تخزين وتوزيع الطاقة لدعم قتالها ضد السرطان.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "healthdaynews"، قال الباحثون إن هذه الدراسة هي الأولى التي تُظهِر أن امتصاص الكرياتين أمر حاسم للأنشطة المضادة للورم في خلايا CD8 T ، والمعروفة أيضًا باسم "الخلايا القاتلة تي" ، وهى مثل جنود المشاة لنظام المناعة.

Advertisements

ووجد الباحثون أيضًا أن مكملات الكرياتين يمكن أن تحسن فعالية العلاجات المناعية الموجودة، عند فحص هذه الخلايا، لاحظ الفريق أن هذه خلايا T المناعية التي تحارب الأورام زادت من قدرتها على تناول الكرياتين.

وقالت "ليلى يانج" ، عضو في مركز إيلي وإيديث للطب التجديدي: "نظرًا لاستخدام مكملات الكرياتين عن طريق الفم على نطاق واسع من قِبل كمال الأجسام والرياضيين على مدار العقود الثلاثة الماضية، تشير البيانات الموجودة إلى أنها على الأرجح آمنة عند تناولها بجرعات مناسبة، وهذا يمكن أن يوفر طريقًا واضحًا وسريعًا للأمام لاستخدام مكملات الكرياتين لتعزيز علاجات السرطان المناعية الحالية".

وتنبع نتائج البحث من أبحاث مختبر يانج في الاحتياجات الأيضية للخلايا اللمفاوية التي تتغلغل في الأورام ، وهي الخلايا المناعية التي تنتقل إلى الأورام لمحاربة السرطان.

وأضاف الباحثون أن هذه النتائج توحى بأن الخلايا المناعية T القاتلة تحتاج فعلاً للكرياتين لمحاربة السرطان، وبدون ذلك فإنها ببساطة لا تستطيع أداء وظيفتها بفاعلية.