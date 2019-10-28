تفاصيل نجاة عروسين من الموت ومصرع المعازيم

20 دقيقة هي مدة تأخير عروسين داخل كوافير في حلوان، لتساهم "زحمة الكوافير" في نجاة العروسين من موت محقق، بينما تحولت سيارة الزفة المجهزة لهما بالورود إلى كومة من صفيح بعدما انقلبت على الطريق الإقليمي في الجيزة ومات داخلها إثنين من أقارب العريس واصطدمت سيارة أخرى في الموكب بالحاجز الخرساني على جانب الطريق فأصيب 3 آخرون بإصابات بالغة نقلوا على إثرها إلى مستشفي قصر العيني.

عمت أجواء الحزن على العرس وأصيب العروسان بالصدمة من هول المفاجأة بعد وصول خبر وفاة صديقيهما "يوسف فوزي وسيد رضا" اللذين كانا يستقلان سيارة الزفة المجهزة لاستقبال العروسين.

حالة الحزن الشديدة دفعت العروسين لإلغاء حفل الزفاف وتوجها إلي منزل الزوجية وبعدها بساعات قليلة حضرا عزاء صديقيهما، وانتقل فريق أمني لمعاينة الحادث وأثبت أن سيارة الزفة انحرفت عن مسارها بعدما اختلت عجلة القيادة في يد سائقها.

وقررت النيابة العامة تشكيل لجنة هندسية لمعاينة حادث موكب عروس الصف، الذي أسفر عن وفاة شابين وإصابة 3 آخرين، إثر إنقلاب سيارة في الزفة على الطريق الإقليمي.

وصرحت النيابة بدفن جثتي الشابين المتوفين واستعلمت النيابة عن حالة المصابين في مستشفي قصر العيني تمهيدا لسماع أقوالهم في الحادث عقب تماثلهم للشفاء .

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وأفادت تحريات المباحث بوقوع حادث مروري بالطريق الإقليمي في منطقة جبلية واقعة بين محافظتي القاهرة والجيزة، وأوضحت المعاينة أنه في أثناء توجه "زفة" لإحضار عروس من "كوافير" بمنطقة حلوان، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، واصطدمت بالرصيف مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق بمنطقة التبين.

كانت شرطة النجدة تلقت بلاغًا بوقوع حادث مروري بالطريق الإقليمي في منطقة جبلية واقعة بين محافظتي القاهرة والجيزة ، أثناء توجه "زفة" لإحضار عروس من "كوافير" بمنطقة حلوان، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، واصطدمت بالرصيف مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق ،وأسفر الحادث عن مصرع يوسف فوزي وسيد رضا، وإصابة 3 أشخاص آخرين جميعهم يقيمون قرية غمازة الكبرى، نقلوا إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج اللازم.

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