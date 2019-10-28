إليكِ نصائح مهمة للتخلص من قشرة الشعر بشكل نهائي

قشرة الشعر مشكلة تعانيها الكثيرات، حيث تسبب لهنّ إزعاجًا كبيرًا، وتؤدي إلى تقصفه وتلفه وأيضًا تساقطه، وذلك بسبب الالتهاب الذي يصيب فروة الرأس نتيجة لظهور قشرة الشعر، لذا تبحثن عن طرق للتخلص منها من خلال ماسكات العناية بالشعر، أو خلطات طبيعية معينة، لكنّ الأهم هو الأخذ بهذه النصائح التي سنطرحها.

إليكِ نصائح للتخلص من قشرة الشعر:

تخلصي من قشرة الشعر

· استخدمي الوصفات الطبيعية

إذا كنتِ تعانين كابوس قشرة الشعر المزعجة، عليكِ بالابتعاد عن المنتجات التجميلية التي تحتوي على مواد كيماوية ضارة، لأنها لا تقضي على القشرة نهائيًّا وتسبب ضررًا لفروة الرأس. عليكِ بمعالجة القشرة باستخدام بعض الوصفات الطبيعة من حياتكِ، التي تقضي على قشور فروة الرأس.

· تجنّبي أشعة الشمس

التعرض باستمرار لأشعة الشمس، يؤدي إلى إصابة فروة الشعر بالالتهاب والحروق ومن ثمّ القشرة. حاولي عزيزتي تجنّب التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، من خلال ارتداء القبعات الشمسية أثناء الخروج في النهار. يمكنكِ دهن جلد فروة الرأس بواقي الشمس، حيث يُعتبر من أكثر مناطق البشرة رقةً في الجسم، ولا بد من الاعتناء به لتتجنبي الإصابة بقشرة الرأس المزعجة.

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· لا تستخدمي المستحضرات الزيتية

المستحضرات التجميلية للشعر التي تحتوي على نسبة عالية جدًّا من الزيوت والدهون تزيد من قشرة فروة الرأس. لذلك لا بدّ أن تبتعدي عنها تمامًا. فهي تزيد إفرازات الزيوت في فروة الرأس، ما يؤدي إلى تراكم الدهون وهذا هو العامل الأساسي في تكوّن قشور الرأس. هذه المستحضرات الزيتية مثل الجل والفازلين والكريمات التي تحتوي على دهون، تؤدي إلى إغلاق مسامات فروة الرأس، ما يسبب تكوين طبقة في الشعر وجلدة الرأس. تجنبي استخدام الشامبو الغني بالزيوت واستبدليه بالشامبوه الغني بمادة البانثينول، فهي مادة ملطّفة ومنعّمة للشعر.

· لا تغسلي شعركِ باستمرار

الاعتناء بالشعر من الأمور الجمالية المهمّة، لكنّ الإفراط في غسيله يؤدي إلى تلف في خلايا فروة الرأس، ما يساعد على تكوين قشرة الرأس. لذلك، اغسلي شعركِ ثلاث مرات فقط أسبوعيًّا. احرصي أثناء غسل الشعر على استخدام الشامبو الخالي من مركبات كبريتات الوريل، مع تجنب البلسم الذي يحتوي على الدايميثيكون. هذه المركبات الكيميائية الضارة تسبب زيادة القشرة على فروة الرأس. يمكنكِ أيضًا تغيير نوع الشامبو كل ستة أشهر، واختاري الأنواع المضادة للقشرة.

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