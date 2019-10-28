تعرفي علي الروبيان بالكيس مع الخضار

القاهرة - لايف ستايل مقادير الروبيان بالكيس مع الخضار

- الروبيان : 700 غم (مقشر ومنظف / متوسط الحجم)

- الفلفل الملوّن : كوب (مفروم مكعبات صغيرة)

- الفطر : كوب (طازج ومفروم مكعبات صغيرة)

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- الثوم : فصّان (مفروم ناعم)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

طريقة تحضير الروبيان بالكيس مع الخضار ضعي الروبيان في طبق واسع وعميق.

أضيفي البصل والملح والفلفل.

اخلطي الزبدة وزيت الزيتون.

أضيفي الفلفل الملون والفطر للطبق.

أضيفي مزيج الزبدة والزيت فوق الروبيان والخضار قلبي ثم غطي الطبق وأدخليه الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

ضعي الروبيان والخضار في كيس الشواء في صينية وأضيفي للصينية ربع كوب ماء.

أدخلي الصينية للفرن على حرارة 190 درجة لمدة 30 دقيقة.

افتحي الكيس وحمري الروبيان.

اسكبي الروبيان والخضار في طبق التقديم وقدميه ساخن قد يهمك أيضاً :

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