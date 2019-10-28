تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الشمندر مع الذرة للرجيم

القاهرة - لايف ستايل
مقادير سلطة الشمندر مع الذرة للرجيم
- الذرة : نصف كوب (معلبة مغسولة ومصفاة)
- الشمندر : 2 حبة (مسلوق مقشر ومفروم مكعبات صغيرة)
- ملح : ربع ملعقة صغيرة
- أوريغانو : ربع ملعقة صغيرة (مجفف)
- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة
- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة
طريقة تحضير سلطة الشمندر مع الذرة للرجيم
رتبي الذرة والشمندر في طبق.
اخلطي الأوريغانو والملح وعصير الليمون وزيت الزيتون في طبق صغير.
وزعي التتبيلة فوق السلطة وقلبي وقدميها فوراً.
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